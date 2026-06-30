SAT confirma cuáles son los depósitos en efectivo con los que debes tener cuidado en julio 2026

Si un contribuyente suele guardar dinero de ventas informales o tandas en su cuenta bancaria, julio de 2026 trae reglas estrictas. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha confirmado qué movimientos en efectivo activarán auditorías automáticas. Conocer este límite evitará multas, cuentas congeladas y dolores de cabeza con las autoridades fiscales.

El límite mensual que enciende las alarmas

El SAT mantiene una vigilancia constante sobre el sistema financiero en México. Para este mes, la dependencia reiteró que existe un tope mensual para el dinero físico que ingresa a las cuentas.

La regla es clara: cualquier cliente que acumule más de 15 mil pesos mensuales en depósitos en efectivo dentro de un mismo banco será reportado. Las instituciones financieras tienen la obligación legal de notificar estos excedentes a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Cabe destacar que esta medida no representa un cobro de impuestos automático. Sin embargo, funciona como un radar para detectar ingresos que no coinciden con las declaraciones fiscales del contribuyente.

¿Qué operaciones están bajo la lupa?

Las alertas operativas se activan exclusivamente con el dinero físico. Esto incluye los ingresos realizados con billetes y monedas directamente en ventanilla o a través de cajeros automáticos.

Por el contrario, el fisco no aplica esta misma regla para las transacciones digitales. Las transferencias electrónicas mediante el sistema SPEI, los pagos de nómina y los cheques bancarios cuentan con su propia trazabilidad.

¿Qué pasa si deposito más de 15 mil pesos al mes?

Cuando el organismo recaudador detecta una irregularidad, el primer paso es enviar una carta invitación a través del Buzón Tributario. El usuario tendrá un plazo determinado para justificar la procedencia del dinero.

Si el contribuyente no logra comprobar el origen de los fondos, las consecuencias pueden ser severas. Las sanciones van desde el cobro retroactivo del Impuesto Sobre la Renta (ISR) hasta el congelamiento preventivo de las cuentas bancarias.

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Mantener el orden financiero es la mejor estrategia para este mes. Al transparentar los movimientos y conocer las reglas del juego, los usuarios protegerán su patrimonio y evitarán cualquier contratiempo legal con las autoridades.

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AS