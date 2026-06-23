Fuertes caídas en empresas tecnológicas arrastran a Wall Street

Wall Street cedió este martes 23 de junio del 2026 más de sus ganancias recientes después de que una ola de ventas de emisoras tecnológicas se propagara desde Asia hacia Estados Unidos debido a la preocupación por tasas de interés potencialmente más altas hacia finales de año.

El S&P 500 cayó 1.4%. El índice viene de 11 semanas al alza en las últimas 12, impulsadas en gran medida por acciones tecnológicas. El promedio industrial Dow Jones, que está menos influido por las acciones tecnológicas, borró una ganancia temprana y cerró apenas 0.1% a la baja. El compuesto Nasdaq cayó 2.2 por ciento.

Los mercados de Asia bajaron. El índice Kospi de Corea del Sur, uno de los grandes ganadores del auge de la IA, se desplomó 10%. Las acciones en Europa también cayeron.

Las ventas se dirigieron en gran medida a empresas cuyo valor se ha disparado en medio del frenesí por la tecnología de inteligencia artificial. Sus costosas valoraciones bursátiles les dan más influencia sobre la dirección del mercado en general. El martes, dentro del S&P 500 subieron más acciones de las que bajaron, pero las empresas tecnológicas se impusieron sobre las ganancias en otros sectores.

Micron Technology se hundió 13.2% y Nvidia cayó 4.1%. Samsung Electronics se desplomó 12.3% en Corea del Sur.

SpaceX osciló en las primeras operaciones y luego cerró 1% al alza. La empresa de exploración espacial e inteligencia artificial tuvo un debut bursátil fulgurante hace menos de dos semanas. La compañía planea recaudar dinero mediante una emisión de bonos, en parte para financiar el desarrollo de IA.

La creciente probabilidad de que haya alzas de tasas de interés este año ha ayudado a desinflar en días recientes el enorme repunte de las acciones vinculadas a la IA, ya que los operadores temen que tasas más altas puedan frenar el crecimiento económico.

Esas ganancias de las grandes tecnológicas han sido significativas y han llevado a los principales índices a rachas récord en 2026. Dentro del S&P 500, el sector tecnológico por sí solo ha subido 25.5% en poco más de los últimos tres meses, y 16.6% en lo que va del año.

JM