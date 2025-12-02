Pensión Bienestar: Esta es la fecha límite para registrarse al apoyo

En la conferencia matutina de este lunes, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que, del 1 al 13 de diciembre, se realizará en todo el país el registro a la Pensión Mujeres Bienestar y a la Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Exhortó a las mujeres de 60 a 64 años, y a las personas adultas mayores de 65 años a acudir a los Módulos de Bienestar que brindan atención de lunes a sábado de 10 de la mañana a 4 de la tarde para su registro.

Los requisitos son:

Identificación oficial vigente (Credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del Inapam, o carta de identidad).

CURP (Impresión reciente).

Acta de nacimiento (Legible).

Comprobante de domicilio (No mayor a 6 meses: teléfono, luz, gas, agua o predial).

Teléfono de contacto (celular y de casa)

La secretaria de Bienestar, explicó que el registro se realiza de acuerdo con la letra inicial del primer apellido, bajo el siguiente calendario:

ESPECIAL

Abundó que quienes, por algún motivo no pueden asistir a realizar el trámite de registro, pueden solicitar una visita domiciliaria en la página oficial de la Secretaría de Bienestar. Además, para conocer fecha, hora y ubicación de los Módulos de Bienestar, consultar la página oficial de la Secretaría de Bienestar gob.mx/bienestar.

Programas para el Bienestar: Beneficiarios e inversión

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes resaltó que los Programas para el Bienestar son derechos que fortalecen la justicia, por ello, en este año, 13.2 millones de derechohabientes reciben la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores con una inversión social de 484 mil 483.5 millones de pesos. “Ya estamos cerrando el año y los programas de la Secretaría de Bienestar ya han sido entregados en su totalidad”, abundó.

En el Salón de la Tesorería, señaló que casi 3 millones de mexicanas de 60 a 64 años, ya reciben la Pensión Mujeres Bienestar con una inversión de 23 mil 662.5 millones de pesos ; y más de 1.6 millones de derechohabientes reciben la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad con inversión social de 28 mil 961.4 millones de pesos.

Montiel Reyes abundó que a más de 256 mil niñas y niños se les otorga el Programa de Apoyo para el Bienestar a las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, con inversión de 3 mil 158.1 millones de pesos; en tanto que, el programa Sembrando Vida, se otorga a más de 409 sembradoras y sembradores con inversión social de 39 mil 100 millones de pesos.

En suma, dijo, las Pensiones y Programas de Bienestar en 2025, llegan a más de 18.4 millones de derechohabientes y beneficiarios con una inversión de 579 mil 392.5 millones de pesos.

MV