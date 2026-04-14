¿Qué necesita un contador para hacer mi declaración anual en 2026?

Abril se ha consolidado como uno de los meses más importantes para el Servicio de Administración Tributaria (SAT), ya que corresponde al plazo establecido para que las personas físicas presenten su declaración anual. En muchos casos, este ejercicio se realiza con el apoyo de un contador o especialista, quien requiere una serie de datos específicos del contribuyente para evitar errores o contratiempos durante el proceso.

De acuerdo con el calendario oficial, los contribuyentes tienen hasta el 30 de abril para cumplir con esta obligación ; de lo contrario, podrían ser acreedores a sanciones económicas o administrativas.

La declaración de impuestos es uno de los ejercicios fiscales más relevantes, por lo que su correcta elaboración es fundamental. Por ello, el SAT habilitó previamente en su portal un simulador como guía para facilitar el proceso. Sin embargo, aun con estas herramientas, puede resultar complejo, por lo que muchas personas optan por recurrir a un profesional.

¿Qué información necesita mi contador para hacer mi declaración anual?

Para que un contador pueda realizar tu declaración anual 2026 (ejercicio 2025), generalmente necesitará la siguiente información y documentos:

Datos personales y fiscales

RFC y contraseña o e.firma (antes FIEL)

CURP

Correo electrónico registrado ante el SAT

Domicilio fiscal actualizado

Información de ingresos

Recibos de nómina (si eres asalariado)

Facturas emitidas (si eres independiente o tienes actividad empresarial)

Constancias de ingresos y retenciones

Estados de cuenta bancarios (en algunos casos)

Deducciones personales (facturas)

Gastos médicos, dentales y hospitalarios

Colegiaturas

Intereses reales de créditos hipotecarios

Aportaciones voluntarias a tu Afore

Donativos

Primas de seguros de gastos médicos

Información bancaria

CLABE interbancaria correcta para recibir devoluciones, en caso de tener saldo a favor

Errores comunes al preparar tu declaración anual

Uno de los errores más frecuentes al acudir con un contador es no verificar que la información proporcionada sea correcta y esté actualizada. Datos erróneos pueden generar inconsistencias y retrasar el proceso.

Un problema común es entregar una CLABE interbancaria incorrecta o desactualizada. Este detalle puede provocar retrasos o incluso impedir que se reciba la devolución de impuestos, por lo que es fundamental asegurarse de que los datos bancarios sean precisos.

También destaca el error de no proporcionar facturas deducibles válidas o no comprobar que cumplan con los requisitos fiscales. Muchas personas creen que cualquier gasto aplica, pero si el CFDI no está correctamente emitido, el contador no podrá incluirlo en la declaración.

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En general, la clave para facilitar el trabajo del profesional y evitar contratiempos es entregar información completa, correcta y actualizada , asegurándose de que tanto ingresos como deducciones estén bien respaldados.

¿Qué pasa si no cumples con tu declaración anual?

No presentar la declaración anual dentro del plazo establecido puede derivar en multas, recargos y actualizaciones por parte del SAT. Además, el contribuyente podría recibir requerimientos formales para regularizar su situación fiscal.

En algunos casos, también se pueden perder beneficios como la devolución de saldo a favor, así como enfrentar restricciones en trámites fiscales futuros. Por ello, es fundamental cumplir en tiempo y forma, ya sea por cuenta propia o con el apoyo de un contador , para evitar sanciones y mantener un historial fiscal en regla.

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