Liverpool se adelanta al Buen Fin con el Single’s Day; fechas y promociones

La temporada más esperada del año esta por comenzar, pero la cadena comercial Liverpool ha decidido brindarle un beneficio adicional a esta época, lanzando una versión especial del Single’s Day, la cual en esta edición lleva por nombre “Adelántate”.

Los compradores que estén en búsqueda de precios justos y ofertas increíbles deberán acudir para aprovechar al máximo estas ofertas, a continuación te brindaremos los detalles alrededor de este evento.

Para ser partícipe de “Adelántate” o del también llamado Single’s Day, la página oficial de la tienda Liverpool ha informado que este evento comenzó el día 7 de noviembre y concluirá el día 17 del mismo mes. El horario general para acudir a las múltiples sucursales a nivel nacional, será de 11:00 a.m. a 10:00 p.m., excepto del 10 al 12 de noviembre, cuando las tiendas de dicha cadena cerrarán a las 9:00 p.m.

Cabe resaltar que todas las tiendas cuentan con las mismas ofertas, sin embargo, algunos de estos descuentos están sujetos a la disponibilidad en cada sucursal, por lo que te recomendamos acudir lo antes posible, debido a que el stock puede verse limitado en los últimos días de esta edición de “Adelántate”.

Algunos de estos descuentos también se encuentran disponibles en la página de Liverpool.com.mx y la app Liverpool Pocket, por lo que te sugerimos revisar ambas plataformas digitales si no te es posible ir de manera presencial a la sucursal más cercana.

¡No te pierdas de los múltiples descuentos y los asombros precios bajos que te esperan!

CT