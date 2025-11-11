Martes de Frescura en Walmart: Estas son las ofertas de hoy 11 de noviembre

Como cada semana, este día Walmart México y Walmart Express presentan ofertas en alimentos en su Martes de Frescura.Hoy destacan cítricos de temporada como la toronja, la naranja y variedades de limones, además de básicos como jitomate y plátano que han alcanzado su precio más barato del año.Los precios especiales están presentes las más de 2 mil sucursales físicas, pero también en su tienda en línea: super.walmart.com.mx, donde hay promociones exclusivas de cortes de carne premium. Además, es posible elegir entre recibir el pedido a domicilio o recogerlo en la tienda con la modalidad "pickup"Este Martes de Frescura coincide con el Fin Irresistible, la campaña de ofertas previa al Buen Fin con la que las tiendas del grupo Walmart ofrece ofertas y promociones bancarias.Frutas y verdurasCarnes y pescados