Martes, 11 de Noviembre 2025

Martes de Frescura en Walmart: Estas son las ofertas de hoy 11 de noviembre

Este día, a las ofertas en alimentos se suman precios especiales por el Fin Irresistible

Por: G. Solano

Aprovecha las mejores ofertas en productos frescos. EFE/Archivo

Como cada semana, este día Walmart México y Walmart Express presentan ofertas en alimentos en su Martes de Frescura.

Hoy destacan cítricos de temporada como la toronja, la naranja y variedades de limones, además de básicos como jitomate y plátano que han alcanzado su precio más barato del año.

Los precios especiales están presentes las más de 2 mil sucursales físicas, pero también en su tienda en línea: super.walmart.com.mx, donde hay promociones exclusivas de cortes de carne premium. Además, es posible elegir entre recibir el pedido a domicilio o recogerlo en la tienda con la modalidad "pickup"

Este Martes de Frescura coincide con el Fin Irresistible, la campaña de ofertas previa al Buen Fin con la que las tiendas del grupo Walmart ofrece ofertas y promociones bancarias.

Ofertas destacadas del día

Frutas y verduras

  • Champiñones: 99.00 pesos por kilo.
  • Elote blanco: 6.90 pesos por pieza.
  • Frambuesa, charola de 175 gramos: 49.90 pesos.
  • Jitomate saladet: 12.90 pesos por kilo.
  • Limón agrio: 19.90 pesos por kilo.
  • Limón eureka: 59.00 pesos por kilo.
  • Limón sin semilla: 19.90 pesos por kilo.
  • Manzana gala: 39.90 pesos por kilo.
  • Mora azul, charola de 170 gramos: 49.90 pesos.
  • Naranja: 29.90 pesos por kilo.
  • Pepino: 19.90 pesos por kilo.
  • Pera de Anjou: 29.90 pesos por kilo.
  • Piña miel: 16.90 pesos por kilo.
  • Plátano Chiapas: 14.90 pesos por kilo.
  • Toronja: 29.90 pesos por kilo.
  • Tuna blanca: 29.90 por kilo.
  • Zarzamora, charola de 170 gramos: 49.00 pesos.

Carnes y pescados

  • Aguja norteña, Rancho las Maravillas, 279.00 pesos por kilo (precio en línea).
  • Carne de res para asar, Rancho las Maravillas: 279.00 pesos por kilo (precio en línea).
  • Carne de res para hamburguesa SuKarne, 8 piezas de 90 gramos cada una: 90.00 pesos.
  • Chuleta natural de cerdo: 114.00 pesos por kilo.
  • Fajitas de pechuga de pollo: 135.00 pesos por kilo.
  • Milanesa de cerdo: 99.00 pesos por kilo.
  • Rib eye premium, Rancho las Maravillas: 519.00 pesos por kilo (precio en línea).
  • Rib finger, Rancho las Maravillas: 239.00 pesos por kilo (precio en línea).
  • Short rib premium, Rancho las Maravillas: 279.00 pesos por kilo (precio en línea).

