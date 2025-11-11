Martes, 11 de Noviembre 2025

Economía |

Estas son las mejores ofertas del Martimiércoles de Chedraui del 11 y 12 de noviembre

Si planeas hacer despensa esta semana, te recomendamos acudir a Chedraui entre hoy y mañana para que encuentres los mejores precios

Por: El Informador

Frescura y sabor sin igual, encuéntralo este 11 y 12 de noviembre en el MartiMiércoles de Chedraui. ESPECIAL/ Unsplash

¡No te pierdas las increíbles ofertas del Martimiércoles de Chedraui! Este 11 y 12 de noviembre del 2025 la cadena de supermercados lanza su esperado evento de descuentos de la semana, ofreciendo una gran variedad de productos a precios irresistibles.

Si planeas hacer despensa los próximos días, te recomendamos acudir a Chedraui entre hoy y mañana para que encuentres los mejores precios. 

Toma en cuenta que las ofertas que te presentaremos a continuación son válidas tanto en compras en sucursal o en línea y aplica en todas las formas de pago, sin embargo, considera que son ofertas a nivel nacional, por lo que pueden estar vigentes o no dependiendo de la sucursal física a la que acudas. 

Frutas y Verduras

  • Brócoli por Kg: $49.90
  • Calabaza Castilla por kg: $6.90
  • Calabaza Fantasía por kg: $12.90
  • Calabaza Halloween 1kg: $18.90
  • Calabaza Italiana por Kg: $29.90
  • Calabaza Local Granel kg: $29.90
  • Cebolla Amarilla por kg: $18.99
  • Cebolla de Cambray por Manojo: $10.90
  • Chile Habanero por Kg: $114.90
  • Ensalada Orgánica Earthbound Farm Spring Mix 142g: $39.90
  • Ensalada Selecto Verde 284g: $20.00
  • Flor de Jamaica Chedraui en Bolsa 250g: $43.90
  • Kiwi por Kg: $109.00
  • Mandarina por Kg: $49.80
  • Manzana Fuji kg: $59.90
  • Manzana Sugar Bee por kg: $59.90
  • Naranja Agria kg: $34.80
  • Pera Mantequilla por Kg: $30.00
  • Pimiento Verde por kg: $69.00
  • Tamarindo Chedraui 500g: $75.50
  • Uva Verde por kg: $89.00

