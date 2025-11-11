¡No te pierdas las increíbles ofertas del Martimiércoles de Chedraui! Este 11 y 12 de noviembre del 2025 la cadena de supermercados lanza su esperado evento de descuentos de la semana, ofreciendo una gran variedad de productos a precios irresistibles.

Si planeas hacer despensa los próximos días, te recomendamos acudir a Chedraui entre hoy y mañana para que encuentres los mejores precios.

Toma en cuenta que las ofertas que te presentaremos a continuación son válidas tanto en compras en sucursal o en línea y aplica en todas las formas de pago, sin embargo, considera que son ofertas a nivel nacional, por lo que pueden estar vigentes o no dependiendo de la sucursal física a la que acudas.

Frutas y Verduras

Brócoli por Kg: $49.90

Calabaza Castilla por kg: $6.90

Calabaza Fantasía por kg: $12.90

Calabaza Halloween 1kg: $18.90

Calabaza Italiana por Kg: $29.90

Calabaza Local Granel kg: $29.90

Cebolla Amarilla por kg: $18.99

Cebolla de Cambray por Manojo: $10.90

Chile Habanero por Kg: $114.90

Ensalada Orgánica Earthbound Farm Spring Mix 142g: $39.90

Ensalada Selecto Verde 284g: $20.00

Flor de Jamaica Chedraui en Bolsa 250g: $43.90

Kiwi por Kg: $109.00

Mandarina por Kg: $49.80

Manzana Fuji kg: $59.90

Manzana Sugar Bee por kg: $59.90

Naranja Agria kg: $34.80

Pera Mantequilla por Kg: $30.00

Pimiento Verde por kg: $69.00

Tamarindo Chedraui 500g: $75.50

Uva Verde por kg: $89.00

