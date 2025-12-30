Con el objetivo de proteger la industria nacional, sustituir importaciones y generar empleos en el país, el gobierno publicó en el Diario Oficial de la Federación la lista de mil 463 fracciones arancelarias que agrupan bienes terminados e insumos a los que se les impondrán aranceles de entre 5% y 50%.

En el Decreto por el que se reforman diversas fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación se explicó que estos impuestos aplicarán para bienes originarios de países con los que México no tiene un tratado de libre comercio como China, Corea del Sur, India, Indonesia y Tailandia.

Son casi 585 fracciones arancelarias de productos terminados y 878 insumos, cuyas importaciones significan alrededor de 29 mil 400 millones de dólares en bienes finales y materias primas que se pretenden sustituir por producción nacional.

A partir del 1 de enero de 2026 entrarán en vigor los aranceles a productos como sobres de papel o de cartón, pañuelos y toallitas desechables, aparatos de cocción, estufas, calderas, cocinas, parrillas, braseros, radiadores, lavadoras, secadoras, juguetes que sean réplicas de armas de fuego, prendas de vestir, calzado, entre otras cosas.

También cosméticos, como aguas de tocador, labiales, polvos compactos, champú, pastas de dientes, sales perfumadas, jabón, loncheras, productos de acero, aluminio y telas, confecciones y zapatos, entre otros.

Los productos con mayor arancel, de 50%, serán los automóviles para transporte de personas o mercancía, ya sea que operen con gasolina, diésel o que sean eléctricos. También tendrán arancel de 25% las motocicletas, radiadores de aceite, embragues y sus partes.

Con 50% también se gravarán los productos laminados de 0.5 milímetros, alambrón de hierro con diámetro inferior a 14 milímetros.

Pagarán 35% productos como llantas para autos de turismo, botellas y frascos de plástico, determinados papeles higiénicos y sanitarios de mayor gramaje, papeles para impresión y artículos de papelería de mejor calidad, varias telas de algodón y poliéster, así como ciertos recubrimientos y papeles decorativos para paredes, cuando se importen de países con los que México no tiene tratado de libre comercio.

La Secretaría de Economía aseguró que el paquete arancelario tiene como objetivo central proteger los más de 350 mil empleos en industrias afectadas por las importaciones de países con los que no se tiene tratado comercial, ante la entrada de mercancía que llega en condiciones desleales, al ingresar a muy bajo precio.

CT