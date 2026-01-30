El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, declaró que el Gobierno de México ha resuelto alrededor de 90 % de las 54 barreras no arancelarias que denunció a mediados del año pasado el gobierno de Estados Unidos ; añadió que el mismo nivel de avance tienen los 12 planteamientos que se entregaron a la Unión Americana.

De regreso de su viaje a Washington D.C., en donde se reunió por separado con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, y el secretario de Comercio, Howard Lutnick, mencionó que ambos países ya concluyeron la etapa de consultas sobre el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

"Entramos ya a otra fase con miras a la revisión del tratado... Ya avanzamos mucho. Para ser específico, los 54 temas que planteó Estados Unidos, los 12 que planteamos nosotros, tienen un avance superior a 90 %, ya encontramos puntos de acercamiento. Y, entonces, lo que sigue por delante es que tengamos claro qué es lo que queremos como resultado final de la revisión del tratado", expuso.

Comunicado de la SE desde su portal oficial. ESPECIAL / Secretaría de Economía

Posibles reformas estructurales al T-MEC

Al término de su participación en el evento de instalación del Comité Promotor de Inversiones de la Ciudad de México, dijo que los gobiernos están poniendo sobre la mesa los planteamientos que tienen en torno a la revisión del T-MEC.

Detalló que se plantea regresar a Washington D.C. en febrero próximo, junto con una delegación de 230 empresarios. "Mi homólogo canadiense también va a estar", agregó.

Ebrard comentó que Greer puso sobre la mesa posibles reformas estructurales a las reglas de origen planteadas en el T-MEC, "pero todavía no nos dicen cómo".

Se habló también de hacer modificaciones al mecanismo laboral, un tema pendiente de discutirse, y sería un ajuste que podría quedar en los protocolos adicionales al acuerdo trilateral, dijo el secretario.

Mencionó que se revisará la lista de 60 minerales críticos para ver cuáles tiene cada país, en la cual no está considerado el litio, para decidir si se integrarán otros más.

"Se va a establecer una mesa, para determinar si nos quedamos con esa lista o la ampliamos", señaló.

Ebrard agregó que el 4 de febrero se llevará a cabo una reunión en Palacio Nacional entre la Presidenta Claudia Sheinbaum y empresarios de los comités de inversión del país. Ahí se presentarán los proyectos de inversión por estado, sobre todo de nuevo capital, a fin de que se respalden y se acelere su ejecución.

"Tenemos […] ya registrados un poquito más de 300 mil millones de dólares. Es una cifra considerable", dijo el secretario de Economía.

Avances de hoy en Washington: pic.twitter.com/MVtxvRkaQW— Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) January 28, 2026

Con información de SUN.

