¿Buscas un auto para plataforma? GAC Aion UT llega a México con crédito especial y gran autonomía

Estamos llegando a un punto donde los vehículos eléctricos dejan de ser novedad y comienzan a tener más sentido para ciertos usos. Como ejemplo, tenemos al recién llegado GAC Aion UT, un pequeño hatchback citadino, impulsado motores eléctricos y con baterías en lugar de tanques de combustible.

Detrás de ese carismático diseño, con esas interesantes ópticas LED, encontramos al modelo más amplio en esta categoría que ha crecido en los últimos meses, con propuestas cada vez más completas. 4.27 m de largo, con distancia entre ejes de 2.75 m, permitirá contar con una cabina muy amplia, beneficiada por la configuración de piso plano y un gran aprovechamiento del espacio.

Además, el equipo es completo, con la disponibilidad de un sistema de infoentretenimiento con pantalla de 14.6” que incluye conexión inalámbrica al sistema de Apple CarPlay, acompañada de un cuadro de instrumentos digital de 8.8”, climatizador automático con posibilidad de contar con purificador de aire en la cabina, así como diversos puertos USB para mantener con pila a los dispositivos de los pasajeros.

También es de destacar la capacidad de carga en cajuela que, con 440 litros, extensibles hasta mil 600 litros, abatiendo los asientos posteriores, resulta en la más abundante en la categoría.

Ahora bien, lo más interesante viene del tren motor, que combina un motor eléctrico colocado al frente para propulsar las ruedas delanteras, ofreciendo 134 HP y 107 libras-pie de torque, impulsado por una batería con 44 kWh de capacidad.

Esto se traduce en una autonomía de hasta 420 km por carga, de acuerdo al protocolo NEDC, con la ventaja de contar con química de fosfato de hierro de litio, que resulta ser mucho más segura y longeva que las baterías convencionales.

El enfoque de movilidad citadino parece estar muy enfocado para quienes buscan un vehículo con el cual se realice su trabajo, ya sean supervisores que necesitan visitar sucursales por toda la ciudad y, por supuesto, conductores de plataforma. Esto es todavía más evidente con el anuncio de su colaboración con la compañía One Car Now, diseñada para facilitar créditos y accesibilidad a vehículos nuevos en estos ámbitos. Su precio inicia en los 419 mil pesos y llega hasta los 459 mil 900, versión que ya incluye cuatro bolsas de aire.