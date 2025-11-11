Buen Fin 2025 en Liverpool: Estos son los horarios oficiales de las tiendas

La cadena departamental Liverpool anunció su participación en El Buen Fin 2025, con un amplio programa de descuentos y promociones diseñado para atraer a los consumidores de todo el país. Según informó la empresa, la campaña comercial se desarrollará del jueves 13 al lunes 17 de noviembre, en el marco de una estrategia orientada a estimular el consumo previo a la temporada decembrina y fortalecer las ventas de fin de año.

Durante esos días, las tiendas físicas operarán en horario extendido, de 10:00 a 22:00 horas, mientras que la plataforma en línea y la aplicación móvil Liverpool Pocket estarán disponibles las 24 horas, permitiendo realizar compras desde cualquier dispositivo. Además, la compañía destacó que sus canales digitales ofrecerán promociones exclusivas para tarjetahabientes, así como alternativas de entrega a domicilio y recolección en tienda con el objetivo de garantizar una experiencia de compra práctica, segura y accesible para todos sus clientes.

¿Qué áreas tendrán descuentos durante El Buen Fin?

En años anteriores, Liverpool aplicó rebajas de hasta 50 % en artículos seleccionados, además de ofrecer meses sin intereses y promociones exclusivas para tarjetahabientes. Se prevé que este esquema se mantenga en la nueva edición, con posibles ajustes de acuerdo con la demanda y disponibilidad de productos.

Entre los departamentos que contarán con promociones y descuentos destacan los siguientes:

Liverpool se suma a El Buen Fin 2025 con promociones destacadas en todas sus categorías. En tecnología, ofrecerá rebajas en laptops, celulares, pantallas, tablets y consolas, además de planes de protección extendida con +Garantía Liverpool. Además, habrá ofertas en joyería, relojes y smartwatches, ideales para adelantar los regalos navideños.

La moda también será protagonista con descuentos en ropa, calzado, perfumes y accesorios para toda la familia, mientras que el hogar contará con precios especiales en lavadoras, refrigeradores, estufas, colchones y artículos de descanso.

Los amantes del buen vino y licores encontrarán promociones en etiquetas nacionales e importadas, con envío gratuito en compras en línea.

Los clientes con tarjeta Liverpool podrán acceder a beneficios adicionales, como bonificaciones o descuentos exclusivos en sus primeras compras durante el Buen Fin.

Liverpool se perfila nuevamente como uno de los principales protagonistas del Buen Fin 2025, con una oferta sólida tanto en tiendas físicas como en su canal digital. La cadena busca consolidarse como referente en atención y variedad, mientras los compradores encontrarán una oportunidad ideal para adelantar regalos, renovar su hogar o adquirir productos con condiciones de pago más accesibles.

YC