El Buen Fin es una iniciativa creada por la Secretaría de Economía y otras dependencias gubernamentales con el objetivo de impulsar la economía mexicana y favorecer a los negocios locales. Cada año, durante un fin de semana, muchas tiendas e instituciones financieras se unen para ofrecer descuentos, promociones y beneficios que incentivan el comercio en todo el país.

Uno de los bancos más destacados que ofrecerá recompensas para sus clientes durante el Buen Fin 2025 es Banorte, el cual anunció que del 13 al 17 de noviembre contará con diversas ventajas para quienes realicen compras con sus tarjetas de crédito.

Bajo la campaña “Tu Tarjeta Favorita”, Banorte participará en la 15ª edición de la venta más esperada del año con bonificaciones exclusivas y promociones únicas en más de 200 comercios participantes.

De acuerdo con su sitio web oficial, los tarjetahabientes podrán disfrutar de meses sin intereses, beneficios adicionales al pagar con nómina Banorte y otras ventajas que reafirman el compromiso del banco por consolidarse como una de las instituciones financieras más sólidas del país.

Entre los principales beneficios se encuentra la posibilidad de recibir el 15% de bonificación en compras a meses sin intereses realizadas en comercios participantes , siempre que se acumule un gasto de 12 mil pesos en una o varias tiendas inscritas.

Además, los clientes podrán obtener hasta 12 mil pesos de bonificación en compras mayores a 45 mil pesos, ideal para quienes planean adquirir productos de alto valor como electrónicos o electrodomésticos.

Por su parte, los usuarios con nómina Banorte gozarán de estos mismos beneficios más un 10% adicional de bonificación.

Asimismo, se podrán recibir 30 mil puntos de recompensa en compras de entre 12 mil y 19 mil 99 pesos, y hasta 160 mil puntos por compras superiores a 45 mil pesos.

Finalmente, Banorte ofrecerá meses con intereses diferidos a 2026 al acumular un gasto mínimo de 12 mil pesos. Este esquema se dividirá en tres mensualidades con intereses, cuya primera se reflejará en el estado de cuenta hasta febrero de 2026.

Con estas promociones, Banorte muestra su compromiso con los consumidores mexicanos, brindando alternativas financieras atractivas para aprovechar al máximo el Buen Fin 2025.

