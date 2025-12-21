A través de una publicación en redes sociales desde la cuenta de Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) , se dio a conocer que el Banco de México (Banxico) reportó un millonario aumento en las reservas internacionales .

Las reservas internacionales son activos financieros (principalmente dólares, otras divisas fuertes y oro) que Banxico mantiene en el extranjero, las cuales funcionan como un seguro o fondo de emergencia nacional.

Con corte al 11 de diciembre, las reservas internacionales llevan un crecimiento acumulado de 21 mil 535 millones de dólares, para cerrar en 250 mil 525 millones de dólares, máximo histórico no visto desde 1995, según el organismo .

El aumento en las reservas internacionales brinda estabilidad macroeconómica, reduce la volatilidad del tipo de cambio, incrementa la confianza de los inversores y fortalece la posición financiera del país, apoyando el crecimiento sostenible.

Algunos datos para tener en cuenta sobre las reservas internacionales

Esta cifra reportada por Hacienda, además de histórica, tiene efectos directos en la economía: funciona, por ejemplo, como un escudo contra crisis, ante las cuales México cuenta con recursos suficientes para enfrentar salidas repentinas de capital o choques externos.

También, estas reservas ayudan a reducir la volatilidad del tipo de cambio, evitando brincos bruscos en el precio del dólar que podrían generar inflación. Además, desde el mercado internacional, un nivel robusto de reservas incrementa la confianza de los inversores extranjeros, ya que perciben que el país tiene solvencia para pagar sus deudas.

En días recientes se dio a conocer que la Junta de Gobierno, con la presencia de todos sus miembros, decidió reducir en 25 puntos base el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un nivel de 7 por ciento .

El banco central justificó que "juzgó apropiado continuar con el ciclo de disminuciones de la tasa de referencia. Ello, en congruencia con la valoración del actual panorama inflacionario".

