Buen Fin 2025: ¿Habrá descuento para tramitar la licencia de conducir en CDMX?

Si aún no has tramitado tu licencia de conducir permanente, este es tu momento. La actual jefa de Gobierno, Clara Brugada, desde noviembre del año pasado autorizó el regreso de la licencia permanente a la CDMX, luego de que se dejara de emitir desde 2007. El plazo para tramitarla se amplió hasta el 31 de diciembre de 2025, tienes hasta entonces para sacarla.

Con el Buen Fin a la vuelta de la esquina (que será del 13 al 17 de noviembre) seguramente te preguntarás si dichos descuentos también se aplicarán al costo del trámite para la licencia de conducir.

¿Qué se necesita para tramitar la licencia?

Es primordial que los interesados en sacar la licencia presenten y aprueben un examen teórico sobre el reglamento y el uso adecuado del vehículo. El examen consta de 20 preguntas, y será obligatorio únicamente para quienes tramitan la licencia permanente por primera vez. Para aprobarlo, se necesita acertar al menos 16 respuestas (80 %), y puede realizarse en línea, al iniciar el proceso desde el portal Llave CDMX.

Sólo quienes ya hayan tenido una licencia tipo A, ya sea que esté vigente o incluso si ya se venció -no importa el año en que se obtuvo- estarán libres de realizar el examen.

Para los que en algún momento tramitaron su licencia de conducir en la capital, pueden acceder directamente al trámite de la licencia permanente, siempre y cuando cumplan con los demás requisitos.

Antes de iniciar el trámite se debe corroborar que no cuentes con adeudos pendientes. Si es la primera vez que tramitas tu licencia, deberás generar una cita para realizar el “Curso teórico de conducción”.



Documentos y requisitos

Documentos de identificación oficial vigente original (Credencial para votar, cédula profesional, pasaporte o tarjeta de residencia, cartilla de servicio militar)

Curp

Comprobante de domicilio reciente perteneciente a CDMX o Edomex (puede ser boleta de impuesto predial, servicio de agua, estado de cuenta bancario, estado de cuenta de servicio telefónico o recibo de servicio de luz)

Línea de captura pagada

No contar con sanciones del programa Conduce sin Alcohol, ni antecedentes por delitos viales

Pago del costo del trámite es de $1,500 pesos, tanto para los que la tramitan por primera vez como para quienes buscan renovarla

Contar con una licencia para conducir Tipo A, ÚNICAMENTE expedida por la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (para quienes ya la tengan)

Requisitos para hacerlo en línea: Contar con una cuenta de Llave CDMX

Hasta el momento la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México no ha informado nada al respecto sobre alguna promoción o rebaja en las tarifas de los trámites que se pagan en la tesorería, por lo que lamentablemente no habrá descuentos en el trámite de la licencia permanente.

Recuerda que si todavía no tramitas tu licencia permanente, tienes hasta el 31 de diciembre de 2025 (fecha límite) para hacerlo, que no se te pase, ya que no se ha anunciado una prorroga que extienda la fecha, a pesar de la alta demanda de automovilistas.

Te puede interesar: Buen Fin 2025: Estos son los trámites que tendrán descuento

KR