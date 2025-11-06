La cadena departamental Liverpool confirmó su participación en la edición 2025 de El Buen Fin, con un calendario de promociones y descuentos que buscarán atraer a los consumidores en todo el país.

De acuerdo con la información emitida por la tienda departamental, el evento comercial se llevará a cabo del jueves 13 al lunes 17 de noviembre, como parte de la estrategia para impulsar el consumo antes del cierre del año y anticipar la temporada decembrina.

Durante esos días, Liverpool mantendrá sus tiendas abiertas en horario de 10:00 a 22:00 horas, mientras que su plataforma en línea y aplicación móvil (Liverpool Pocket) operarán las 24 horas, facilitando las compras desde cualquier lugar, asimismo, la cadena destacó que sus canales digitales contarán con promociones exclusivas y opciones de entrega a domicilio o recolección en tienda, con el propósito de brindar una experiencia de compra más ágil y segura.

¿Qué departamentos contarán con descuento durante El Buen Fin?

En ediciones anteriores, Liverpool ofreció rebajas de hasta 50 % en productos seleccionados, además de planes de meses sin intereses y beneficios especiales para tarjetahabientes, esquema que se espera repetir este año con ajustes según la demanda y disponibilidad.

Entre los departamentos que contarán con promociones y descuentos destacan los siguientes:

Tecnología con descuentos imperdibles

Liverpool invita a renovar tus dispositivos durante El Buen Fin 2025 con rebajas especiales en laptops, celulares, pantallas, tablets y consolas.

Las marcas líderes en tecnología ofrecerán precios competitivos y opciones de protección a largo plazo mediante +Garantía Liverpool, ideal para quienes buscan mejorar su experiencia digital en el hogar o el trabajo.

Moda y accesorios para todos los estilos

El Buen Fin también llega con promociones en ropa, calzado, perfumes y accesorios para toda la familia.

Hogar y electrodomésticos

Quienes deseen renovar su casa encontrarán rebajas en lavadoras, refrigeradores, estufas y artículos de descanso como colchones, salas y blancos.

Vinos y licores con promociones especiales

La tienda ofrecerá precios preferenciales en vinos y licores nacionales e importados. Es una oportunidad para surtir la cava con etiquetas seleccionadas de tintos, blancos, espumosos y destilados, con envío gratuito en compras por internet.

Joyería y relojes para adelantar los regalos

Liverpool complementa su oferta con descuentos exclusivos en joyería, relojes y smartwatches, ideales para obsequiar o consentirse antes de la temporada navideña.

Los clientes que cuenten con la tarjeta Liverpool podrán aprovechar beneficios adicionales, como bonificaciones en compras o descuentos en la primera adquisición realizada durante el Buen Fin.

Liverpool se perfila nuevamente como uno de los principales protagonistas del Buen Fin 2025, con una oferta sólida tanto en tiendas físicas como en su canal digital. La cadena busca consolidarse como referente en atención y variedad, mientras los compradores encontrarán una oportunidad ideal para adelantar regalos, renovar su hogar o adquirir productos con condiciones de pago más accesibles.

Finalmente, de cara al evento, las autoridades y la propia empresa recomiendan a los consumidores planificar con anticipación sus compras: revisar precios antes del inicio de las promociones, comparar opciones entre tiendas, verificar las políticas de devolución y confirmar los términos de los meses sin intereses.

Estas medidas permiten aprovechar al máximo las ofertas sin contratiempos y garantizan una experiencia de compra informada.

