Buen Fin 2025: Estos son los bancos que ofrecerán beneficios y recompensas especiales

El Buen Fin es una de las temporadas más esperadas del año, pues durante varios días la mayoría de las tiendas y negocios en México ofrecen descuentos y promociones únicas.Este evento permite que miles de compradores en todo el país adquieran productos a precios mucho más bajos que en cualquier otra época del año, lo cual resulta especialmente conveniente para quienes buscan adelantar sus compras navideñas.Sin embargo, en esta iniciativa no solo participan los comercios, sino también diversas instituciones bancarias, como BBVA, Banamex y otras, que año con año se suman al Buen Fin con beneficios, recompensas y promociones exclusivas para los usuarios que utilicen sus tarjetas durante esta gran venta.BBVABanamexBanCoppelSantanderBanorteHSBCScotiabankAmerican ExpressPara conocer los términos y condiciones de cada beneficio, se recomienda consultar los sitios web oficiales de las instituciones participantes.