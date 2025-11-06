Buen Fin 2025: Estos son los bancos que ofrecerán beneficios y recompensas especiales

El Buen Fin es una de las temporadas más esperadas del año, pues durante varios días la mayoría de las tiendas y negocios en México ofrecen descuentos y promociones únicas.

Este evento permite que miles de compradores en todo el país adquieran productos a precios mucho más bajos que en cualquier otra época del año , lo cual resulta especialmente conveniente para quienes buscan adelantar sus compras navideñas.

Te puede interesar: Buen Fin 2025: Liverpool extenderá su horario durante el periodo de ofertas

Sin embargo, en esta iniciativa no solo participan los comercios, sino también diversas instituciones bancarias, como BBVA, Banamex y otras, que año con año se suman al Buen Fin con beneficios, recompensas y promociones exclusivas para los usuarios que utilicen sus tarjetas durante esta gran venta.

Bancos participantes en el Buen Fin 2025

BBVA

Meses sin intereses de 3, 6, 9 y 12 meses.

Bonificación de hasta el 10 %.

Banamex

Bonificación de hasta el 30 %.

Meses sin intereses.

BanCoppel

Bonificación del 20 % en compras acumuladas de 5 mil pesos.

Meses sin intereses con plazos de hasta 18 meses.

Santander

5 % de cashback al comprar con tarjeta física en comercios en línea.

5 % de cashback adicional al contratar una tarjeta de crédito del 11 de octubre al 12 de noviembre de 2025.

Compras a meses sin intereses.

Puntos dobles en el programa Unique en viajes y comercios electrónicos.

Banorte

15 % de bonificación en compras a meses sin intereses en comercios participantes.

HSBC

Hasta 20 % de devolución en compras a partir de 6 meses sin intereses en comercios participantes con tarjeta de crédito HSBC.

Scotiabank

Hasta 20 % de cashback con tarjeta de crédito o débito.

15 % de cashback en compras físicas y en línea.

5 % adicional al cambiar o regresar tu nómina a Scotiabank.

También puedes leer: Buen Fin 2025: las fechas y el día que más conviene comprar este año

American Express

Bonificación de $2 mil 250 MXN al realizar compras de $15 mil MXN en Aeroméxico.

Bonificación de $750 MXN al gastar $5 mil MXN con tarjetas American Express en tiendas físicas o en línea como Nespresso, Gameplanet y Tamarindo, y en tiendas físicas como Devlyn, Gandhi, Lego, L’Occitane, Sony Store, GNC, Samsung y Juguetrón.

Para conocer los términos y condiciones de cada beneficio, se recomienda consultar los sitios web oficiales de las instituciones participantes.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

XP