Estas son las bonificaciones y promociones de BBVA en el Buen Fin 2025

La temporada más esperada del año por los amantes de las compras está a punto de comenzar, y los bancos de México ya se preparan para ofrecer todo tipo de beneficios que impulsen las ventas durante el Buen Fin 2025.

De acuerdo con la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), el evento se llevará a cabo del jueves 13 al lunes 17 de noviembre , y se espera la participación de miles de consumidores en todo el país en esta décima quinta edición.

Con esto en mente, una de las instituciones financieras más populares del país, BBVA México, informó que sus clientes podrán recibir bonificaciones y acceder a promociones especiales al realizar compras con sus tarjetas.

Según detalló la institución en su página web, los beneficios estarán disponibles para todas las tarjetas, ya sean de crédito o débito, y aplicarán tanto en compras en línea como en establecimientos físicos.

Entre las principales ventajas destaca la oportunidad de obtener hasta un 10 % de bonificación en compras acumuladas que alcancen ciertos montos , válidas en una amplia red de comercios participantes como Liverpool, Amazon, Mercado Libre, Walmart, Costco y más.

Además, el banco ofrecerá planes de pago a meses sin intereses de 3, 6, 9 y 12 meses , disponibles en diversos establecimientos.

¿Cómo aprovechar las promociones del Buen Fin 2025 con BBVA?

Para acceder a las promociones, los clientes deberán registrarse en la plataforma oficial del banco, donde confirmarán su participación en las bonificaciones y meses sin intereses.

El registro puede realizarse fácilmente desde la app BBVA México, el sitio web oficial a través del enlace https://www.bbva.mx/buen-fin.html o directamente en sucursales.

Pasos para participar:

Ingresa a la app BBVA y busca la sección “Buen Fin 2025”. Activa la promoción en tus tarjetas de crédito o débito. Realiza compras acumuladas durante los días del evento. Recibe la bonificación, que se reflejará en tu cuenta antes de finalizar el año.

Los pagos a meses sin intereses se aplicarán automáticamente al concluir la transacción , siempre que se cumpla con el monto mínimo requerido.

Sin embargo, es importante que las compras se realicen dentro del periodo oficial del Buen Fin y en comercios participantes.

