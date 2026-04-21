Liverpool: Estas son las fechas oficiales de la primera Venta Nocturna de 2026

Las temporadas de descuentos se han convertido en un aliado fundamental para la economía de las familias mexicanas, quienes buscan maximizar su presupuesto en épocas de alto consumo. Entre las múltiples campañas comerciales que se realizan a lo largo del año, los eventos organizados por las grandes tiendas departamentales destacan por ofrecer facilidades de pago y rebajas significativas en una amplia variedad de categorías.

Esta dinámica permite a los compradores planificar sus adquisiciones más importantes con antelación, evitando los gastos impulsivos de último momento y asegurando la disponibilidad de los artículos más solicitados en el mercado.

En este panorama, la Venta Nocturna de Liverpool se ha consolidado como una de las tradiciones comerciales más esperadas en el país. Históricamente, la empresa lleva a cabo cuatro de estas jornadas al año, cada una estratégicamente alineada con festividades clave como el Día de la Madre, Día del Padre, el aniversario de la tienda y las fiestas decembrinas.

La primera edición anual genera una expectativa particular, ya que marca el inicio de las grandes promociones de primavera y representa la oportunidad ideal para renovar el hogar, actualizar la tecnología o adquirir obsequios especiales antes de que los precios regulares vuelvan a establecerse.

¿Qué es y quién organiza este magno evento?

Para responder a la creciente demanda de sus clientes, la cadena de tiendas departamentales Liverpool ha confirmado oficialmente la realización de su primera Venta Nocturna de este 2026. Este evento masivo de rebajas está diseñado para que los consumidores puedan acceder a promociones exclusivas, bonificaciones bancarias y meses sin intereses en prácticamente todos los departamentos, incluyendo moda, línea blanca, electrónica, perfumería y muebles. La compañía busca incentivar el consumo responsable mediante ofertas que benefician directamente el bolsillo de sus tarjetahabientes y del público en general.

Aunque en años anteriores esta jornada solía programarse para el primer fin de semana de mayo, en esta ocasión las fechas oficiales se han adelantado. La primera Venta Nocturna de 2026 se llevará a cabo durante el último fin de semana de este mes, específicamente del viernes 24 al domingo 26 de abril.

Esta modificación en el calendario responde a una estrategia comercial que permite a los usuarios aprovechar los descuentos tanto para los regalos del Día del Niño, a celebrarse el 30 de abril, como para anticipar las compras del Día de las Madres, el 10 de mayo.

Las promociones estarán disponibles a nivel nacional en todas las sucursales físicas de la República Mexicana. Sin embargo, para aquellos que prefieren evitar las aglomeraciones, las ofertas también se desplegarán en el ecosistema digital de la marca. Los clientes podrán realizar sus compras a través de la tienda en línea oficial y la aplicación móvil Liverpool Pocket, plataformas que contarán con el beneficio adicional de envío a domicilio gratuito o la opción de recoger los productos directamente en la tienda mediante el sistema de recolección en sucursal.

¿Por qué aprovechar las ofertas y en qué horarios?

El principal motivo para participar en esta jornada de descuentos radica en la magnitud de las rebajas y las facilidades crediticias que no se repiten con frecuencia. Durante estos tres días, los compradores podrán encontrar descuentos que oscilan entre el 20% y el 40% en artículos seleccionados, además de la posibilidad de diferir sus pagos hasta a 20 meses sin intereses con las tarjetas de crédito de la tienda, o hasta 15 meses con plásticos de otras instituciones bancarias. Esto resulta especialmente útil para adquirir bienes de alto costo, como pantallas, teléfonos celulares o electrodomésticos.

Para garantizar que todos los interesados tengan la oportunidad de asistir, la empresa ha establecido horarios extendidos de atención. Las tiendas físicas abrirán sus puertas desde las 11:00 de la mañana y cerrarán hasta las 21:00 horas durante el viernes, sábado y domingo. Por su parte, las plataformas digitales operarán de manera ininterrumpida las 24 horas del día, lo que significa que los usuarios más precavidos podrán comenzar a cazar las mejores ofertas desde el primer minuto del 24 de abril, asegurando así el inventario de los productos más demandados.

La primera Venta Nocturna de Liverpool de 2026 se perfila como el momento idóneo para realizar compras inteligentes de cara a las festividades de primavera. Los expertos en finanzas personales recomiendan a los consumidores preparar una lista detallada de necesidades, comparar precios con anticipación y establecer un presupuesto fijo para evitar el sobreendeudamiento.

Al agregar los artículos deseados al carrito virtual antes de que inicie el evento, los compradores podrán agilizar su proceso de pago y disfrutar al máximo de los beneficios que ofrece esta esperada temporada de descuentos.