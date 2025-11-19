El tipo de cambio terminó la sesión en un promedio de 18.35 pesos por dólar , prácticamente sin variación respecto al cierre previo, después de que la moneda estadounidense perdió el impulso con el que comenzó la jornada, de acuerdo con cifras de Dow Jones.

En el balance semanal, el dólar registra un ligero avance de 0.2%; sin embargo, en la comparación anual aún conserva una caída cercana al 9%.

Según el análisis de cierre de Grupo Financiero Monex, el peso mexicano cedió terreno debido al fortalecimiento global del dólar, respaldado por datos económicos favorables en Estados Unidos y por la incertidumbre mostrada por integrantes del FOMC en las minutas de su última reunión de política monetaria.

En contraste con la sesión anterior —cuando la moneda mexicana se apreció 0.68%—, el mercado mostró nuevamente falta de una tendencia clara.

La volatilidad semanal también permaneció por debajo de la observada en los últimos 12 meses, lo que indica que el tipo de cambio atraviesa un periodo de mayor estabilidad relativa.

¿Dónde comprar o vender el dólar?

Se recomienda asistir a lugares que son regulados por las autoridades para evitar fraudes. Además, debes tomar en cuenta que la tasa de cambio varía de acuerdo a cada banco o casa de cambio, así como ver la comisión que cobran.

Bancos: Si eres cliente podrás comprar hasta cuatro mil dólares.

Casas de cambio: El límite de compra es de mil 500 dólares.

Plataformas en línea.

ETFs (Exchange-Traded Funds o Fondos Cotizados en la Bolsa).

