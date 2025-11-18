La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR México) dio a conocer los resultados preliminares de su Encuesta de Percepción de Salida de El Buen Fin 2025, en la que los consumidores pidieron que se incrementaran los días de descuentos.

La encuesta de percepción también recogió opiniones sobre el posible diseño de futuras ediciones . El 79% de las empresas consultadas considera positivo agregar un día adicional a El Buen Fin, lo que abre la puerta a un análisis y diálogo con las autoridades y sectores involucrados para seguir fortaleciendo el programa.

La encuesta, aplicada del 13 al 17 de noviembre a negocios participantes de todo el país, también indica que el 71% de las empresas consultadas calificó los resultados de la XV edición de El Buen Fin como buenos o excelentes, lo que confirma que el programa se mantiene como una herramienta clave para impulsar ventas, empleo y consumo responsable en las comunidades.

El presidente de la Confederación, Octavio de la Torre de Stéffano, subrayó que "El Buen Fin es una iniciativa que beneficia a las personas que todos los días levantan la cortina, atienden a sus clientes y sostienen la economía local. Ha trascendido administraciones y hoy, con el liderazgo de la presidenta Dra. Claudia Sheinbaum, reafirmamos nuestro compromiso con los negocios y las empresas familiares, con el comercio formal y con el fortalecimiento de las economías comunitarias", comentó.

La encuesta de percepción aplicada por CONCANACO SERVYTUR también arroja información sobre el comportamiento de compra de las y los consumidores:

79% de las compras se realizó con tarjeta, impulsando operaciones seguras y formales.

62% de las transacciones ocurrió en tiendas físicas, lo que beneficia de manera directa a los negocios familiares y al comercio de barrio.

31% de los negocios ofreció meses sin intereses y 56% aplicó descuentos directos como estrategias principales de promoción.

40% de los establecimientos reportó tickets promedio superiores a 5,000 pesos.

En cuanto a canales de promoción, 49% de los negocios declaró haber impulsado sus ventas mediante redes sociales, que se consolidan como uno de los principales medios para llegar a las y los consumidores. A su vez, 44% reconoció mayor apoyo y difusión institucional para El Buen Fin 2025.

De la participación total registrada en la encuesta de salida:

36% correspondió directamente a negocios locales y empresas familiares, mientras que el resto fue aportado por tiendas de autoservicio y departamentales.

78% de los comercios reportó aumentos en ventas entre 10% y más del 30% respecto a un periodo comparable.

Solo 6% indicó no haber tenido incrementos, lo que confirma un desempeño global positivo.

En materia de empleo, los datos preliminares señalan que 37% de las empresas contrató personal eventual para atender la demanda durante El Buen Fin 2025 y que 96% de esos puestos fueron empleos temporales, los cuales brindan ingresos complementarios a miles de familias mexicanas.

Productos más vendidos y turismo

Los resultados preliminares de la encuesta de salida muestran que más del 70% de las ventas se concentró en línea blanca, electrónica, ropa/calzado y muebles, categorías tradicionalmente dinámicas durante El Buen Fin.

Asimismo, se identificó un crecimiento en la demanda de viajes, regalos y telefonía móvil.

En el sector turístico, 41% de los negocios reportó mayor afluencia y mejores niveles de servicio, lo que refleja el impacto positivo del programa sobre hoteles, restaurantes, agencias de viajes y otros servicios relacionados.

Los sectores más activos fueron el comercio minorista, que concentró 68% de la actividad reportada, y el turismo y los servicios, que representaron 12% adicional, ambos integrados en gran medida por unidades económicas locales y familiares.

En cuanto a la distribución territorial, los estados con mayor registro fueron Veracruz, Tamaulipas, Estado de México y Ciudad de México, que en conjunto concentraron más del 54% de la participación.

Además, se observó una participación sostenida y creciente en Querétaro, Campeche, Nayarit y San Luis Potosí.

