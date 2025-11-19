Wall Street cierra en verde pendiente de los resultados de Nvidia

Wall Street cerró este miércoles en verde, con los inversores expectantes a los resultados de la tecnológica Nvidia, que se publican tras el cierre.Al toque de la campana en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones de Industriales subió un 0.1 %, hasta 46.138 puntos; el S&P 500 avanzó un 0.38 %, hasta 6.642 unidades, y el tecnológico Nasdaq ganó un 0.59 %, hasta 22.564 enteros.En las últimas sesiones de la bolsa pesó el temor de los inversores a una burbuja de la IA, una preocupación que arrastró a empresas tecnológicas como la propia Nvidia, Microsoft o Amazon.No obstante, hoy los valores de este sector parecían recuperarse, y destacaba especialmente la subida de Alphabet, matriz de Google, en un 3 %, después de que ayer lanzara Gemini 3, su modelo de IA "más inteligente" hasta la fecha.Por su parte, Nvidia subió un 2.8 % antes de divulgar sus resultados del tercer trimestre.Los analistas esperan que su rendimiento trimestral supere sus expectativas y que la fabricante de semiconductores anticipe un sólido crecimiento en sus ventas gracias en parte a sus chips de inteligencia artificial (IA).En otros mercados, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) cayó este miércoles un 2.1 % hasta 59.44 dólares el barril, con el mercado pendiente de la evolución de la guerra entre Rusia y Ucrania y su impacto en el suministro.Mientras, en el índice Dow 30, encabezaron las subidas, además de Nvidia, Sherwin-Williams (1.84 %) y Cisco Systems (1,32 %), y las mayores pérdidas fueron para Salesforce (-2.4 %) y Boeing (-2.07 %).MF