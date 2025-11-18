Martes, 18 de Noviembre 2025

Estas son las mejores ofertas del Martimiércoles de Chedraui del 18 y 19 de noviembre

Si planeas hacer despensa esta semana, te recomendamos acudir a Chedraui entre hoy y mañana para que encuentres los mejores precios

Frescura y sabor sin igual, encuéntralo este 18 y 19 de noviembre en el MartiMiércoles de Chedraui. ESPECIAL/ Unsplash

¡No te pierdas las increíbles ofertas del Martimiércoles de Chedraui! Este 18 y 19 de noviembre del 2025 la cadena de supermercados lanza su esperado evento de descuentos de la semana, ofreciendo una gran variedad de productos a precios irresistibles.

Si planeas hacer despensa los próximos días, te recomendamos acudir a Chedraui entre hoy y mañana para que encuentres los mejores precios. 

Toma en cuenta que las ofertas que te presentaremos a continuación son válidas tanto en compras en sucursal o en línea y aplica en todas las formas de pago, sin embargo, considera que son ofertas a nivel nacional, por lo que pueden estar vigentes o no dependiendo de la sucursal física a la que acudas. 

Frutas y Verduras

  • Piña gota miel: $32.50 el kilo
  • Toronja: $26.90 el kilo
  • Manzana roja: $44.90 el kilo
  • Aguacate Hass enmallado: $19.50 por pieza
  • Jitomate saladet: $12.50 el kilo
  • Limón sin semilla: $19.90 el kilo
  • Chile poblano: $49.90 el kilo

