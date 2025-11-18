¡No te pierdas las increíbles ofertas del Martimiércoles de Chedraui! Este 18 y 19 de noviembre del 2025 la cadena de supermercados lanza su esperado evento de descuentos de la semana, ofreciendo una gran variedad de productos a precios irresistibles.

Si planeas hacer despensa los próximos días, te recomendamos acudir a Chedraui entre hoy y mañana para que encuentres los mejores precios.

Toma en cuenta que las ofertas que te presentaremos a continuación son válidas tanto en compras en sucursal o en línea y aplica en todas las formas de pago, sin embargo, considera que son ofertas a nivel nacional, por lo que pueden estar vigentes o no dependiendo de la sucursal física a la que acudas.

Frutas y Verduras

Piña gota miel: $32.50 el kilo

Toronja: $26.90 el kilo

Manzana roja: $44.90 el kilo

Aguacate Hass enmallado: $19.50 por pieza

Jitomate saladet: $12.50 el kilo

Limón sin semilla: $19.90 el kilo

Chile poblano: $49.90 el kilo

