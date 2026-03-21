La Venta Nocturna de Liverpool se ha consolidado como uno de los eventos comerciales más esperados por los consumidores en México, debido a las promociones especiales que ofrece en una amplia gama de productos, desde muebles y artículos para el hogar hasta ropa y productos de belleza.

Este evento se extiende a lo largo de todo un fin de semana, lo que permite a los clientes contar con más tiempo para aprovechar los descuentos. Además, los tarjetahabientes de la tarjeta de crédito Liverpool VISA pueden acceder a ofertas y beneficios exclusivos durante estas jornadas.

Para quienes compran con frecuencia en esta tienda departamental, resulta clave conocer cada cuánto se realiza la Venta Nocturna y así planear sus compras sin perder la próxima edición.

¿Cuántas Ventas Nocturnas habrá en 2026?

Para 2026, Liverpool prevé realizar cuatro ediciones de su tradicional Venta Nocturna, programadas a lo largo del año en periodos clave de alto consumo. Este formato conserva la estrategia aplicada en años recientes, la cual ha generado buenos resultados en ventas y afluencia de clientes.

La primera edición se espera durante el primer fin de semana de mayo, coincidiendo con el Día de las Madres , una de las temporadas comerciales más relevantes en México. En esta ocasión, suelen predominar las promociones en categorías como perfumería, moda, accesorios, joyería y artículos para regalo.

La segunda Venta Nocturna está contemplada para junio, en el contexto del Día del Padre. Durante este periodo, las ofertas se concentran en tecnología, ropa, calzado, relojes, electrónicos y productos para el hogar, enfocados principalmente en el público masculino.

La tercera edición corresponde al aniversario de Liverpool, que se celebra en octubre . Esta es considerada una de las campañas más importantes del año, ya que incluye descuentos en prácticamente todas las áreas de la tienda, desde muebles y línea blanca hasta moda, electrónica y artículos de decoración.

Finalmente, la cuarta y última Venta Nocturna de 2026 se prevé para el primer fin de semana de diciembre, previo a la temporada navideña. En esta etapa, las promociones están dirigidas a quienes buscan adelantar sus compras de fin de año, con ofertas en juguetes, regalos, productos de temporada y artículos para el hogar.

Descuentos y facilidades de pago

Durante estas jornadas, Liverpool suele ofrecer rebajas directas, esquemas de meses sin intereses, bonificaciones bancarias y promociones exclusivas para quienes utilizan su tarjeta departamental o realizan compras mediante su aplicación móvil. Estas condiciones están disponibles tanto en tiendas físicas como en su plataforma digital, lo que brinda mayor flexibilidad a los clientes.

En cuanto al horario, las sucursales mantienen su operación habitual, mientras que en línea las promociones pueden extenderse hasta el cierre del día, facilitando las compras desde cualquier parte del país.

YC