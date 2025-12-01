Liverpool confirma el horario para la última Venta Nocturna del año

Liverpool anunció de manera oficial las fechas y el horario de su última Venta Nocturna, uno de los eventos comerciales más esperados por los consumidores que buscan adelantar sus compras navideñas.

La cadena departamental cerrará el año con tres días de descuentos en sus tiendas físicas y plataformas digitales, reforzando su estrategia comercial rumbo a la temporada decembrina.

Fechas, horarios y detalles del evento

La Venta Nocturna se llevará a cabo del viernes 5 al domingo 7 de diciembre, periodo en el que todas las sucursales de Liverpool en el país operarán en su horario habitual: de 11:00 a 21:00 horas. Aunque el nombre del evento hace alusión a actividades nocturnas, la dinámica se mantendrá durante todo el día, con la oferta comercial distribuida a lo largo de la jornada.

En paralelo, las compras en línea mediante la aplicación Liverpool Pocket y el sitio web oficial estarán disponibles las 24 horas, desde el primer minuto del viernes hasta las 23:59 horas del domingo. Esto permitirá a los clientes acceder a promociones sin restricción horaria y evitar las posibles aglomeraciones en tiendas físicas.

El formato de las Ventas Nocturnas se ha consolidado como uno de los más importantes de la cadena, especialmente en el último trimestre del año, cuando los consumidores buscan aprovechar descuentos y facilidades de pago de cara a las festividades navideñas.

¿Qué descuentos ofrecerá Liverpool?

Durante esta edición, Liverpool contempla promociones en departamentos como moda, electrónica, línea blanca, hogar, muebles, juguetes, belleza y perfumería. Este evento suele ser uno de los más amplios en variedad de productos, con opciones para quienes buscan renovar electrodomésticos, adquirir regalos o complementar la decoración navideña.

Los clientes que cuenten con tarjeta Liverpool, Crédito Liverpool o Liverpool VISA podrán acceder a beneficios adicionales, que generalmente incluyen meses sin intereses, bonificaciones, promociones en puntos y descuentos exclusivos. Este tipo de incentivos forma parte de la estrategia de fidelización de la cadena, sobre todo en temporadas de alto consumo.

Para compras en línea, el sistema permitirá consultar disponibilidad en tienda, comparar precios y utilizar el servicio Click & Collect, que facilita recoger los productos en sucursal sin necesidad de recorrer los pasillos.

