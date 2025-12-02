Martes, 02 de Diciembre 2025

Ofertas en televisiones, relojes y más, solo HOY en Amazon

Amazon trae para ti atractivas ofertas diarias, con una variedad de precios y opciones de pago

Amazon ofrece una amplia variedad de productos con precios para todos los gustos. ESPECIAL

Evita las compras de última hora para los regalos de Navidad y aprovecha las ofertas que Amazon trae para ti el día de hoy, 2 de diciembre. Desde televisiones hasta relojes, encontrarás una gran variedad de productos con precios atractivos que van desde 400 hasta 4 mil pesos. Por si fuera poco, también podrás adquirirlos con diferentes modalidades de pago, según la que más te convenga. 

Ofertas Amazon hoy, 2 de diciembre

Televisión inteligente Amazon Fire TV Serie 2 de 32”, en HD para ver TV en vivo

  • Precio anterior: 3 mil 499 pesos
  • Precio actual: 2 mil 799 pesos

Casio A700W-1ACF – Reloj clásico de cuarzo con pantalla digital para hombre, plateado, 35.5 mm

  • Precio anterior: 733 pesos con 73 centavos
  • Precio actual: 584 pesos

Casio F91W Series – Reloj digital resistente al agua con luz LED y cronómetro

  • Precio anterior: 631 pesos con 39 centavos
  • Precio actual: 510 pesos

Hamilton Beach 40715 – Cafetera espresso 15 bares, 2 tazas, cappuccino, mocha y latte (negro y plata)

  • Precio anterior: 2 mil 326 pesos con 99 centavos
  • Precio actual: mil 488 pesos

Kärcher – Hidrolavadora K Compacta

  • Precio anterior: mil 499 pesos
  • Precio actual: mil 197 pesos

Amazon Fire TV Stick HD (modelo más reciente), con control por voz Alexa y TV gratuito

  • Precio anterior: 899 pesos
  • Precio actual: 399 pesos

Cada día, Amazon ofrece diferentes descuentos en una variedad de productos. Recuerda que, antes de comprar, se recomienda revisar las políticas de compra y devolución de cada artículo, así como los precios de envío.

Para conocer más ofertas y descuentos que Amazon trae  para ti, ingresa aquí. 

