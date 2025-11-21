Sam’s Club: Esta es la cuponera de descuentos del 20 de noviembre al 10 de diciembre

Sam’s Club México dio inicio a su nueva cuponera navideña, una campaña que estará vigente del 20 de noviembre al 10 de diciembre, y que reúne descuentos especiales en alimentos, despensa, línea blanca, tecnología, cuidado personal y artículos para el hogar.Esta promoción forma parte de la oferta comercial que antecede a la temporada alta de fin de año, y estará disponible para todos los socios en clubes físicos, sitio web y aplicación móvil.Los productos de esta cuponera navideña ya cuentan con los precios aplicados de forma directa durante la vigencia, y tiene como objetivo facilitar las compras de fin de año a costos preferenciales en productos de alta demanda. Con ello, Sam’s Club se suma a las estrategias comerciales de las tiendas de autoservicio que buscan reforzar el consumo previo a Navidad y Año Nuevo.Entre las ofertas más llamativas se encuentran productos básicos de despensa, como lácteos, embutidos, panadería, congelados, bebidas y artículos de uso cotidiano. También destacan marcas de consumo premium y alimentos de temporada, especialmente orientados a reuniones familiares, cenas navideñas y abastecimiento previo a las fiestas decembrinas.En alimentos, se registran descuentos en productos como helados familiares, quesos de gran formato, carnes frías, pavos, postres, ingredientes para repostería, cafés, bebidas lácteas y opciones para despensa de uso diario. El objetivo es ofrecer precios más accesibles para los socios que acostumbran adquirir compras a volumen o planificar cenas y reuniones durante estas fechas. En el rubro de cuidado personal y limpieza también se incluyen rebajas en detergentes, suavizantes, jabones, papel higiénico, shampoo y artículos de higiene. Estos productos buscan apoyar el gasto familiar con precios preferenciales en marcas comunes de consumo masivo, además de tamaños pensados para durar varias semanas. La cuponera también incluye una parte importante destinada a tecnología y línea blanca. Entre ellas se encuentran descuentos en televisores, lavasecadoras, teléfonos inteligentes, equipo para gaming, controles para consolas, bocinas, relojes inteligentes y aparatos electrónicos de uso diario. Estos productos suelen tener alta demanda durante diciembre por tratarse de compras de renovación o regalos navideños. Asimismo, Sam’s Club ofrece rebajas en muebles, artículos para cocina, equipos para el hogar, herramientas, iluminación, electrodomésticos y otros productos pensados para mejorar o actualizar espacios residenciales antes de las celebraciones de fin de año. Los socios pueden consultar todas las promociones desde el portal oficial de Sam’s Club, donde también es posible descargar la cuponera completa, verificar precios, existencia en clubes cercanos y condiciones comerciales. Los descuentos están disponibles tanto para compras presenciales como para pedidos en línea con opciones de envío a domicilio o recolección en club. YC