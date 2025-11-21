Sam’s Club: Esta es la cuponera de descuentos del 20 de noviembre al 10 de diciembre

Sam’s Club México dio inicio a su nueva cuponera navideña, una campaña que estará vigente del 20 de noviembre al 10 de diciembre, y que reúne descuentos especiales en alimentos, despensa, línea blanca, tecnología, cuidado personal y artículos para el hogar.

Esta promoción forma parte de la oferta comercial que antecede a la temporada alta de fin de año, y estará disponible para todos los socios en clubes físicos, sitio web y aplicación móvil.

Los productos de esta cuponera navideña ya cuentan con los precios aplicados de forma directa durante la vigencia, y tiene como objetivo facilitar las compras de fin de año a costos preferenciales en productos de alta demanda. Con ello, Sam’s Club se suma a las estrategias comerciales de las tiendas de autoservicio que buscan reforzar el consumo previo a Navidad y Año Nuevo.

¿Qué descuentos incluye la cuponera?

Entre las ofertas más llamativas se encuentran productos básicos de despensa, como lácteos, embutidos, panadería, congelados, bebidas y artículos de uso cotidiano. También destacan marcas de consumo premium y alimentos de temporada, especialmente orientados a reuniones familiares, cenas navideñas y abastecimiento previo a las fiestas decembrinas.

En alimentos, se registran descuentos en productos como helados familiares, quesos de gran formato, carnes frías, pavos, postres, ingredientes para repostería, cafés, bebidas lácteas y opciones para despensa de uso diario. El objetivo es ofrecer precios más accesibles para los socios que acostumbran adquirir compras a volumen o planificar cenas y reuniones durante estas fechas.

SAM´S CLUB

En el rubro de cuidado personal y limpieza también se incluyen rebajas en detergentes, suavizantes, jabones, papel higiénico, shampoo y artículos de higiene. Estos productos buscan apoyar el gasto familiar con precios preferenciales en marcas comunes de consumo masivo, además de tamaños pensados para durar varias semanas.

SAM´S CLUB

La cuponera también incluye una parte importante destinada a tecnología y línea blanca. Entre ellas se encuentran descuentos en televisores, lavasecadoras, teléfonos inteligentes, equipo para gaming, controles para consolas, bocinas, relojes inteligentes y aparatos electrónicos de uso diario. Estos productos suelen tener alta demanda durante diciembre por tratarse de compras de renovación o regalos navideños.

SAM´S CLUB

Asimismo, Sam’s Club ofrece rebajas en muebles, artículos para cocina, equipos para el hogar, herramientas, iluminación, electrodomésticos y otros productos pensados para mejorar o actualizar espacios residenciales antes de las celebraciones de fin de año.

SAM´S CLUB

Los socios pueden consultar todas las promociones desde el portal oficial de Sam’s Club, donde también es posible descargar la cuponera completa, verificar precios, existencia en clubes cercanos y condiciones comerciales. Los descuentos están disponibles tanto para compras presenciales como para pedidos en línea con opciones de envío a domicilio o recolección en club.

YC