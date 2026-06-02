Julio Regalado en Soriana: Estas son todas las promociones al 3x2

El ahorro familiar es una prioridad indiscutible hoy en día. Julio Regalado ha regresado a Soriana con su tercer folleto, ofreciendo promociones irresistibles que los consumidores no querrán dejar pasar. Conocer estas ofertas permite multiplicar el presupuesto y llevar más productos a casa pagando mucho menos durante esta temporada.

Desde el 29 de mayo hasta el 4 de junio de 2026, las familias en México podrán disfrutar de la famosa promoción de lleva tres y paga dos. Esta agresiva estrategia comercial busca aliviar el bolsillo frente a los retos económicos actuales, unificando los descuentos tradicionales de la tienda con grandes bonificaciones bancarias exclusivas. Es el momento ideal para que los compradores planifiquen las adquisiciones del mes y aseguren el abastecimiento del hogar con productos de alta calidad a precios verdaderamente inigualables.

La reconocida cadena de supermercados ha desplegado estas maravillosas ofertas tanto en todas sus sucursales físicas a nivel nacional como en su práctica tienda en línea. La iniciativa promete brindar una experiencia de compra sin precedentes para sus clientes más leales, facilitando el acceso a marcas premium con un presupuesto reducido.

Las mejores ofertas al 3x2 en despensa y limpieza

Para aprovechar estas promociones al máximo, el mecanismo es muy sencillo: el cliente solo debe elegir tres artículos participantes y el sistema descontará automáticamente el de menor precio al pasar por la caja. Entre los grandes protagonistas de esta semana destacan todos los detergentes, suavizantes y lavatrastes, los cuales son absolutamente ideales para mantener el hogar impecable sin gastar una fortuna. Esta es, sin duda, una de las categorías más buscadas por los consumidores durante esta temporada de descuentos masivos.

Además de los productos de limpieza, el folleto incluye excelentes noticias para el cuidado personal, ya que todos los desodorantes, cremas corporales, faciales y talcos entran en la promoción, incluyendo los del Centro Dermatológico.

3×2 gratis en desodorantes; el tercero de igual o menor precio

3×2 gratis en todas las mayonesas; el tercero de igual o menor precio

3×2 gratis en salsas para pasta, purés de tomate y caldillos; el tercero de igual o menor precio

4×2 gratis en cosméticos; el tercero y cuarto producto de igual o menor precio

3×2 gratis en tintes, fijadores y modeladores; el tercero de igual o menor precio

3×2 gratis en productos de la marca Kotex; el tercero de igual o menor precio

3×2 gratis en pañales y productos del mundo del bebé; el tercero de igual o menor precio

3×2 gratis en quesos empacados nacionales; el tercero de igual o menor precio

3×2 gratis en leches evaporadas; el tercero de igual o menor precio

3×2 gratis en tostadas Saníssimo; el tercero de igual o menor precio

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Tips rápidos para ser un comprador experto

Los expertos sugieren maximizar la visita a la tienda siguiendo una lista de consejos infalibles para lograr una compra verdaderamente inteligente:

Comparar precios: Verificar siempre las etiquetas y asegurarse de agrupar artículos de valor similar para que el descuento sea mayor.

Verificar siempre las etiquetas y asegurarse de agrupar artículos de valor similar para que el descuento sea mayor. Hacer una lista detallada: Comprar estrictamente lo necesario para evitar los peligrosos gastos hormiga.

Comprar estrictamente lo necesario para evitar los peligrosos gastos hormiga. Revisar las vigencias: Recordar que estas ofertas terminan el 4 de junio de 2026.

Finalmente, instituciones protectoras del consumidor como la Profeco recomiendan siempre guardar el ticket de compra físico o digital para cualquier aclaración futura o validación de garantías. Nadie debería dejar pasar esta oportunidad dorada; organizar las finanzas personales hoy mismo y acudir a la sucursal más cercana es la mejor manera de sacarle el máximo provecho a la temporada de rebajas más esperada y espectacular de todo el año. ¡La economía familiar lo agradecerá enormemente!

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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