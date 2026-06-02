Martes, 02 de Junio 2026

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Estas son las mejores ofertas del Martimiércoles de Chedraui del 2 y 3 de junio

Si planeas hacer despensa esta semana, te recomendamos acudir a Chedraui entre hoy y mañana para que encuentres los mejores precios

Por: El Informador

Frescura y sabor sin igual, encuéntralo este 2 y 3 de junio en el Martimiércoles de Chedraui. ESPECIAL/ Unsplash

Frescura y sabor sin igual, encuéntralo este 2 y 3 de junio en el Martimiércoles de Chedraui. ESPECIAL/ Unsplash

¡No te pierdas las increíbles ofertas del Martimiércoles de Chedraui! Este 2 y 3 de junio de 2026 la cadena de supermercados lanza su esperado evento de descuentos de la semana, ofreciendo una gran variedad de productos a precios irresistibles.

Si planeas hacer despensa los próximos días, te recomendamos acudir a Chedraui entre hoy y mañana para que encuentres los mejores precios.

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Toma en cuenta que las ofertas que te presentaremos a continuación son válidas tanto en compras en sucursal o en línea y aplica en todas las formas de pago, sin embargo, considera que son ofertas a nivel nacional, por lo que pueden estar vigentes o no dependiendo de la sucursal física a la que acudas.

Ofertas del Martimiércoles de Chedraui en frutas y verduras

  • Manza Jonagold: $49.90 por kilo
  • Mamey: $26.90 por kilo
  • Manzana Roja mediana: $34.50 por kilo
  • Sandía blanca rayada: $8.50 por kilo
  • Uva roja sin semilla: $34.50 por kilo
  • Blue Berry Tamaño Jumbo 278g: $120.00 por kilo
  • Frambuesa domo 170g: $34.90 por kilo
  • Manzana Sugar Bee: $49.90 por kilo
  • Piña gota miel: $18.50 por kilo
  • Manzana Ambrosia: $49.90 por kilo
  • Manzana Beaburn: $49.90 por kilo
  • Uva Cotton Candy: $119.00 por kilo
  • Uva negra sin semilla: $69.00 por kilo
  • Zarzamora por pieza: $29.90
  • Limón Colima: $22.00 por kilo
  • Plátano Macho: $29.50 por kilo
  • Mango Paraíso: $28.50 por kilo
  • Mango Manila: $16.90 por kilo
  • Aguacate Hass enmallado pieza: $39.90
  • Aguacate Hass: $59.90
  • Cebolla blanca: $12.50 por kilo
  • Tomate saladet: $34.90 por kilo
  • Pepino verde: $11.50 por kilo
  • Jícama: $19.90 por kilo
  • Papa Cambray: $29.90 por kilo

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Alternativas para aprovechar las promociones en Chedraui

Con el objetivo de que más personas puedan acceder a estas ofertas, Chedraui pone a disposición diversas modalidades de compra y pago. Los clientes pueden realizar sus compras en línea mediante el sitio oficial o la aplicación móvil, con varias opciones de pago disponibles.

También es posible pagar utilizando BBVA Wallet y puntos acumulados, una alternativa práctica para quienes desean aprovechar los beneficios de su tarjeta, otra opción es el Monedero Mi Chedraui, que permite utilizar el saldo generado en compras previas.

Para quienes prefieren la atención presencial, está disponible la compra directa en tienda. Además, Chedraui ofrece la modalidad de pago contra entrega, en la que la compra se realiza por internet y se recoge en sucursales participantes.

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