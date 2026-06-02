¡No te pierdas las increíbles ofertas del Martimiércoles de Chedraui! Este 2 y 3 de junio de 2026 la cadena de supermercados lanza su esperado evento de descuentos de la semana, ofreciendo una gran variedad de productos a precios irresistibles.

Si planeas hacer despensa los próximos días, te recomendamos acudir a Chedraui entre hoy y mañana para que encuentres los mejores precios.

Toma en cuenta que las ofertas que te presentaremos a continuación son válidas tanto en compras en sucursal o en línea y aplica en todas las formas de pago, sin embargo, considera que son ofertas a nivel nacional, por lo que pueden estar vigentes o no dependiendo de la sucursal física a la que acudas.

Ofertas del Martimiércoles de Chedraui en frutas y verduras

Manza Jonagold: $49.90 por kilo

Mamey: $26.90 por kilo

Manzana Roja mediana: $34.50 por kilo

Sandía blanca rayada: $8.50 por kilo

Uva roja sin semilla: $34.50 por kilo

Blue Berry Tamaño Jumbo 278g: $120.00 por kilo

Frambuesa domo 170g: $34.90 por kilo

Manzana Sugar Bee: $49.90 por kilo

Piña gota miel: $18.50 por kilo

Manzana Ambrosia: $49.90 por kilo

Manzana Beaburn: $49.90 por kilo

Uva Cotton Candy: $119.00 por kilo

Uva negra sin semilla: $69.00 por kilo

Zarzamora por pieza: $29.90

Limón Colima: $22.00 por kilo

Plátano Macho: $29.50 por kilo

Mango Paraíso: $28.50 por kilo

Mango Manila: $16.90 por kilo

Aguacate Hass enmallado pieza: $39.90

Aguacate Hass: $59.90

Cebolla blanca: $12.50 por kilo

Tomate saladet: $34.90 por kilo

Pepino verde: $11.50 por kilo

Jícama: $19.90 por kilo

Papa Cambray: $29.90 por kilo

Alternativas para aprovechar las promociones en Chedraui

Con el objetivo de que más personas puedan acceder a estas ofertas, Chedraui pone a disposición diversas modalidades de compra y pago. Los clientes pueden realizar sus compras en línea mediante el sitio oficial o la aplicación móvil, con varias opciones de pago disponibles.

También es posible pagar utilizando BBVA Wallet y puntos acumulados, una alternativa práctica para quienes desean aprovechar los beneficios de su tarjeta, otra opción es el Monedero Mi Chedraui, que permite utilizar el saldo generado en compras previas.

Para quienes prefieren la atención presencial, está disponible la compra directa en tienda. Además, Chedraui ofrece la modalidad de pago contra entrega, en la que la compra se realiza por internet y se recoge en sucursales participantes.

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