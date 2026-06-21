Folleto de Julio Regalado en Soriana 'Papa Campeón' con 4x3

Soriana dio a conocer la quinta edición de su campaña Julio Regalado 2026, ahora enfocada en el Día del Padre bajo el nombre Papá Campeón. Esta temporada de promociones estará disponible del 19 al 25 de junio.

El folleto fue publicado en el sitio oficial de la cadena y reúne descuentos en múltiples categorías, incluyendo alimentos, bebidas, productos de limpieza, artículos para el hogar, cuidado personal y juguetes.

Con este lanzamiento, clientes de todo el país ya buscan las promociones más atractivas de la campaña, una de las más importantes del calendario comercial de la tienda.

Principales ofertas del folleto Papá Campeón

El quinto folleto de Julio Regalado incluye diversas dinámicas de ahorro que estarán vigentes durante su periodo de aplicación:

3×2 en todos los vinos y licores.

4×3 (el cuarto gratis) en refrescos Fanta, Sprite, Joya y Fresca de 600 ml a 3 litros.

3×2 (tercer producto gratis) en bebidas deportivas, isotónicas y energizantes.

3×2 en mayonesas, vinagres, cátsups y mostazas.

3×2 en aromatizantes e insecticidas.

3×2 en productos de las marcas Mas Color, Persil, Viva y 123.

3×2 en desodorantes Axe, Rexona, Dove, Lady Speed Stick, Speed Stick y Stefano.

2ª pieza al 70% de descuento en cosméticos.

2ª pieza al 70% de descuento en bloqueadores y bronceadores.

3×2 en autos básicos Hot Wheels.

La empresa también invitó a los clientes a consultar el folleto completo en su sitio web para conocer todas las promociones disponibles.

¿Qué esperar de Julio Regalado 2026?

La campaña Julio Regalado se mantiene como una de las temporadas de descuentos más fuertes del año en México, con ofertas en prácticamente todos los departamentos.

Entre las categorías participantes destacan:

Despensa

Bebidas

Limpieza del hogar

Electrónica

Línea blanca

Vinos y licores

Las dinámicas más comunes incluyen promociones 3×2, descuentos directos y ofertas por volumen, tanto en tiendas físicas como en línea. Este esquema ha consolidado a la campaña como una de las más competitivas del retail en el país.

Además, participan todos los formatos de la cadena: Híper, Súper, Mercado, Express y MEGA, lo que amplía su alcance a nivel nacional.

Checa el folleto completo: www.soriana.com/folletos-digitales/

Soriana en el mercado mexicano

Soriana se mantiene como una de las cadenas de autoservicio más importantes del país, con una sólida presencia en el sector minorista.

De acuerdo con datos de Statista (2024), la empresa registró ventas superiores a 176 mil millones de pesos en 2023, con un crecimiento cercano al 6% respecto al año anterior.

El segmento de abarrotes y bebidas representa su principal fuente de ingresos, con más del 80% de las ventas totales. Además, la compañía reporta estabilidad financiera, con utilidades netas por más de 5 mil millones de pesos.

En cuanto a su operación, Soriana cuenta con más de 800 tiendas en México, incluyendo formatos Híper, Súper y Express, lo que le permite atender a distintos perfiles de consumidores en zonas urbanas y regionales.

La cadena también ha fortalecido su canal digital, impulsando las ventas en línea y el servicio a domicilio, una tendencia que continúa creciendo entre consumidores de mayor poder adquisitivo.

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