México pierde terreno en autos eléctricos; Brasil, Colombia y Paraguay avanzan más rápido

La transición hacia la movilidad eléctrica avanza a gran velocidad en América Latina, pero México comienza a quedarse atrás frente a otros países de la región. Aunque el mercado nacional sigue creciendo, el ritmo de adopción de vehículos eléctricos e híbridos ya es superado por economías como Brasil, Colombia, Paraguay, Uruguay y Ecuador.

Datos de la Asociación Latinoamericana de Distribuidores de Automotores (Aladda) muestran que México ocupa el penúltimo lugar en crecimiento de ventas de vehículos electrificados durante 2026, una situación que especialistas atribuyen a la falta de incentivos, la escasa infraestructura y el aumento de aranceles a las importaciones.

Brasil se consolida como líder regional

Brasil encabeza el mercado latinoamericano de vehículos eléctricos e híbridos tanto por volumen como por velocidad de crecimiento.

Entre enero y abril de este año comercializó 139 mil 385 unidades, una cifra que representa un aumento de 96% respecto al mismo periodo de 2025.

Con ello, el gigante sudamericano vende más del doble que México, pese a que ambos países son las dos mayores economías de América Latina.

Los expertos destacan que el crecimiento brasileño no es casualidad, sino resultado de una estrategia gubernamental enfocada en impulsar la electromovilidad mediante incentivos fiscales, estímulos a la producción local y apoyo a la infraestructura de carga.

México vende más autos eléctricos, pero crece más lento

Durante los primeros cuatro meses de 2026, México registró la venta de 60 mil 502 vehículos eléctricos e híbridos , lo que representó un incremento anual de 39%.

Aunque la cifra refleja una expansión importante, el crecimiento es menor al observado en varios países de la región.

Paraguay lidera el ranking de crecimiento con un avance de 152%, seguido por Uruguay con 131%, Ecuador con 109% y Colombia con 105%.

Incluso mercados más pequeños como Perú, Guatemala y República Dominicana registran un mejor desempeño relativo que México.

De acuerdo con la Aladda, únicamente Costa Rica muestra una evolución más lenta.

Los incentivos marcan la diferencia

Especialistas coinciden en que el principal factor detrás del éxito de países como Brasil y Colombia es la existencia de políticas públicas agresivas para fomentar la compra y fabricación de vehículos eléctricos.

Brasil ha aplicado medidas como:

Eliminación temporal del IVA para ciertos vehículos eléctricos.

Incentivos a fabricantes que produzcan localmente.

Reducción de aranceles para impulsar inversiones.

Beneficios fiscales para empresas que instalan estaciones de carga.

En Colombia también se han implementado estímulos relevantes.

Los compradores de autos eléctricos pagan un IVA de apenas 5%, mientras que los vehículos de combustión interna enfrentan una tasa de 19%.

Además, el Gobierno colombiano promueve la fabricación y ensamblaje local mediante beneficios arancelarios para la importación de componentes.

Aranceles frenan el mercado mexicano

Mientras otros países buscan facilitar el acceso a la electromovilidad, México ha endurecido algunas condiciones para el sector.

Uno de los factores señalados por especialistas es el incremento de aranceles a los vehículos eléctricos e híbridos provenientes de países sin tratados de libre comercio, especialmente China, líder mundial en producción de este tipo de automóviles.

Según representantes de la industria, estas medidas podrían encarecer gradualmente los precios para los consumidores mexicanos.

Aunque el impacto inicial ha sido moderado debido a los inventarios disponibles, algunas marcas ya comenzaron a realizar ajustes en sus listas de precios.

La llegada de BYD impulsa a Brasil

Otro de los elementos que explica el crecimiento brasileño es la instalación de plantas de fabricantes asiáticos.

La llegada de la automotriz china BYD ha permitido aumentar la oferta local y reducir costos para los consumidores.

Esta estrategia ha facilitado el acceso a vehículos eléctricos más económicos y con tecnologías más avanzadas, fortaleciendo la competitividad del mercado brasileño.

En contraste, gran parte de la producción de vehículos eléctricos fabricados en México está destinada a la exportación, principalmente hacia Estados Unidos.

Los tres retos de México

Analistas consideran que México aún tiene potencial para convertirse en una potencia regional de la electromovilidad, pero para lograrlo deberá avanzar en tres frentes clave:

Vehículos con precios más competitivos.

Mayor infraestructura de carga eléctrica.

Incentivos fiscales para compradores y fabricantes.

A ello se suma la necesidad de desarrollar una cadena de suministro vinculada a baterías, minerales estratégicos y producción local de componentes.

Un mercado con gran potencial

Pese al rezago actual, especialistas coinciden en que México cuenta con condiciones favorables para acelerar la adopción de vehículos eléctricos en los próximos años.

Su posición como potencia manufacturera automotriz, la cercanía con Estados Unidos y la disponibilidad de recursos estratégicos como el litio podrían convertirse en ventajas importantes.

Sin embargo, advierten que sin una estrategia clara de incentivos e inversión, otros países latinoamericanos seguirán tomando la delantera en una industria que será clave para la movilidad y la economía del futuro.

EE