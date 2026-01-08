Jalisco impone récord en exportaciones

Al cierre del tercer trimestre del año pasado Jalisco impuso un récord en exportaciones de acuerdo con datos del Inegi y se ubicó entre los cinco principales estados que más exportaron.

De julio a septiembre del año pasado Jalisco exportó mercancías por un valor de 13 mil 839.7 millones de dólares lo que significó una variación anual del 89.1 por ciento.

En este periodo el valor de las exportaciones de las entidades federativas alcanzó un monto de 152 mil 556.6 millones de dólares.

Destacó la participación de Chihuahua, con 18.9 % del total de las exportaciones; Coahuila, con 11.6 %; Nuevo León, 9.7 %; Baja California, 9.3 %; Jalisco, 9.1 %; y Tamaulipas, con 6.2 por ciento. En conjunto, aportaron 64.8 por ciento.

En su comparación anual, las cinco entidades con mayores aumentos en el valor de sus exportaciones fueron las siguientes: Quintana Roo (120.0 %), Jalisco (89.1 %), Chihuahua (42.9 %), Zacatecas (36.6 %) y Chiapas (27.7 %).

En el trimestre julio-septiembre de 2025, por sector de actividad económica, las exportaciones manufactureras representaron 93.8 % del valor total de las exportaciones de las entidades federativas . Siguieron las de minería (petrolera y no petrolera), con 4.2 %, y las del sector agropecuario, con 2.0 por ciento.

A tasa anual, el valor de las exportaciones de las entidades federativas incrementó 9.2 por ciento. Por sectores económicos, el de las manufactureras aumentó 11.4 por ciento. El de minería disminuyó 15.2 % y el de las agropecuarias, 17.5 por ciento.

Por su variación anual, sobresalieron las exportaciones del sector manufacturero en Quintana Roo, Jalisco, Chihuahua, Guerrero y Baja California Sur; las del sector minero, en Zacatecas, Chiapas, Durango, Colima y Nuevo León; y las del agropecuario, en Ciudad de México, Campeche, Chiapas, Tlaxcala y Nuevo León.

Al interior de las entidades federativas predominaron las exportaciones del sector manufacturero, con excepción de Baja California Sur, Guerrero, Campeche, Tabasco, Colima, Michoacán, Chiapas y Zacatecas. En estas, sobresalieron las exportaciones del sector minero (petrolero y no petrolero) o del agropecuario.

