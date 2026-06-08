IPC de la Bolsa Mexicana cae 0.74 % HOY y pierde piso de 66 mil unidades

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) retrocedió este lunes 08 de junio del 2026 un 0.74 % para acumular siete cierres negativos, cuatro en fila, en las últimas ocho sesiones, y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) bajó a 65 mil 650.23 unidades, en una jornada mixta en el mundo.

"El mercado de capitales cerró la sesión con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

En México, apuntó la experta, el IPC cerró la sesión con una pérdida de 0.74 %, "cayendo en siete de las últimas ocho sesiones y cerrando en su menor nivel desde el 23 de marzo", cuando registró 64 mil 370.95 unidades.

Al interior del mercado mexicano, añadió Siller, destacaron las pérdidas de las emisoras: Gentera (-4.42 %), Cemex (-3.03 %), Chedraui (-2.28 %), Grupo Aeroportuario del Pacífico (-1.83 %) y Liverpool (-1.71 por ciento).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, indicó que con este movimiento el mercado mexicano en lo que va de junio ha retrocedido un -4.21 % aunque en el año registra un avance del 2.16 por ciento.

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0.11 % frente al dólar , al cotizar en 17.46 unidades por billete verde, frente a los 17.48 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 203 millones de títulos por un importe de 16 mil 163 millones de pesos (unos 925.7 millones de dólares).

De las 734 empresas que cotizaron en la sesión, 322 cerraron con sus precios al alza, 385 registraron pérdidas y 27 se mantuvieron sin cambios.

JM