El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante, compartió este lunes, desde " La Mañanera " de la Presidenta Claudia Sheinbaum, que el 73.1% de las gasolineras en México ya cumplen con la meta establecida para el precio del diésel .

Escalante destacó que este porcentaje representa un avance respecto a la semana anterior, cuando el cumplimiento se ubicó en 69.3 por ciento .

Profeco continúa hasta llegar a la meta: 27 pesos

El titular de Profeco detalló que el precio promedio nacional del diésel registró una ligera disminución al pasar de 27.25 pesos por litro a 27.20 pesos en la última semana.

"Continuamos en las mesas de diálogo permanentes con todo el sector gasolinero para poder llegar a la meta final de 27 pesos el precio del diésel y que cada día se sumen más estaciones", señaló el funcionario.

Escalante explicó que la dependencia mantiene un seguimiento puntual al comportamiento del diésel en todo el país y destacó que varias estaciones continúan ofreciendo precios considerados justos.

Las más "cumplidas" y las más caras

Escalante mencionó que, entre las estaciones cumplidas, destaca la estación de Petróleos Mexicanos (Pemex) ubicada en Toluca, Estado de México, donde el combustible se comercializó en 26.90 pesos por litro y con márgenes de ganancia que no superan 1.76 pesos.

En contraste, Profeco señaló a algunas estaciones por vender el combustible a precios elevados . Entre ellas destacó una gasolinera de la marca SuGaso, en Culiacán, Sinaloa, donde el diésel alcanzó los 28.59 pesos por litro con un margen de ganancia de 2.23 pesos; así como una estación Windstar, en Chihuahua, que reportó un margen de ganancia de 3.42 pesos por litro.

El procurador indicó que el objetivo del Gobierno de México es lograr que un mayor número de estaciones se adhieran voluntariamente al acuerdo para mantener el precio del diésel alrededor de los 27 pesos por litro , con el fin de proteger la economía de consumidores y sectores productivos que dependen de este combustible.

Dijo que los resultados forman parte del monitoreo permanente que realiza Profeco en coordinación con el sector gasolinero para supervisar los precios de los combustibles y transparentar los márgenes de ganancia de las estaciones de servicio en todo el país.

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FF