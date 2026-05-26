IPC de la Bolsa Mexicana rompe la racha negativa y sube a 69 mil 197.57 puntos

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) repuntó este martes 26 de mayo del 2026 un 1.37 %, para quebrar una racha de tres sesiones negativas, y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), escaló hasta las 69 mil 197.57 unidades, en una jornada con resultados mixtos a nivel mundial.

"El mercado de capitales cerró la sesión con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global, en un entorno de cautela por las señales contradictorias sobre la evolución del conflicto en Medio Oriente y las negociaciones entre Estados Unidos e Irán", explicó Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

En México, apuntó la experta, el IPC "cerró la sesión con una ganancia del 1.37 %, luego de tres sesiones de caídas y siendo la mayor ganancia desde el 6 de mayo", cuando avanzó un 1.84 por ciento.

Al interior del mercado mexicano, apuntó Siller, destacaron los avances de las emisoras Volaris (+5.29 %), Grupo México (+3.79 %), Industrias Peñoles (+2.7 %), GCC (+2.63 %) y Orbia (+2.55 por ciento).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, expuso que el avance de este martes, el mercado mexicano registra una ganancia en lo que va de mayo del 1.97 % y un rendimiento del 7.6 % en lo que va de 2026.

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"El IPC terminó la sesión con un alza, mientras que por emisora, 31 de las 35 que componen el índice terminaron en terreno positivo", apuntó Covarrubias.

En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0.05 % frente al dólar, al cotizar en 17.29 unidades por billete verde, frente a los 17.28 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 186 millones de títulos por un importe de 19 mil 143 millones de pesos.

De las 793 empresas que cotizaron en la sesión, 487 cerraron con sus precios al alza, 287 registraron pérdidas y 19 se mantuvieron sin cambios.

JM