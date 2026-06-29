España se mantiene como uno de los principales socios económicos de Jalisco, tanto por el volumen de inversión como por el intercambio comercial que sostiene con la entidad. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Economía, al cierre del primer trimestre de 2026 las empresas españolas invirtieron 222.41 millones de dólares en el Estado, con lo que el país ibérico se ubicó como el segundo mayor origen de Inversión Extranjera Directa (IED), únicamente detrás de Estados Unidos, que aportó 416.79 millones de dólares. Alemania ocupó el tercer sitio, con 14.57 millones de dólares.

A escala nacional, la presencia del capital español también mantiene un peso estratégico. Durante 2025, España canalizó 4 mil 431 millones de dólares de inversión hacia México, equivalente al 10.8 por ciento de toda la IED captada por el país, que ascendió a 40 mil 781 millones de dólares. La mayor parte de estos recursos se concentra en sectores como infraestructura, servicios financieros, energía, turismo, hotelería, agroindustria y manufactura, actividades que también tienen una fuerte presencia en Jalisco.

Además de la inversión, el intercambio comercial entre Jalisco y España ha mostrado un crecimiento sostenido durante los últimos años. Las exportaciones jaliscienses hacia el mercado español incluyen principalmente tequila, productos agroalimentarios, electrónicos y bienes manufacturados, mientras que empresas españolas participan en proyectos de infraestructura, energía, servicios financieros y desarrollo turístico dentro de la entidad.

Antonio Yedro, delegado de la Cámara Española de Comercio en Jalisco, consideró que la reciente visita del rey Felipe VI contribuirá a fortalecer la confianza de los inversionistas y abrir una nueva etapa en la relación económica entre ambos países.

“Yo creo que hay un intercambio comercial importante en dos sentidos, de allá para acá y de aquí para allá y, sobre todo, creo que últimamente se está viendo más de México para España”, afirmó.

Añadió que la presencia del monarca español envía una señal positiva al sector empresarial.

“Principalmente la visita del Rey va a dar confianza a inversores de España que quieren invertir aquí viendo que existe una relación adecuada”, comentó.

Yedro también expresó su confianza en que este acercamiento contribuya a agilizar algunos procesos regulatorios y aduaneros que actualmente limitan las importaciones provenientes de España.

Por su parte, Helio Antonio Stévez, presidente del Consejo de Residentes Españoles en Guadalajara, destacó que Jalisco se ha convertido en uno de los principales destinos de la inversión española en México gracias a su dinamismo económico y ubicación estratégica.

“Los lazos entre México y España, más allá de la historia, también son culturales y económicos, porque finalmente España ha buscado colaborar en el desarrollo de infraestructura en América Latina, no sólo en México”, señaló.

Como muestra de la intensidad de esta relación, indicó que actualmente existen más de 50 vuelos directos semanales entre ambos países, lo que facilita el flujo constante de empresarios, turistas, estudiantes e inversionistas.

“El flujo de personas para negocios, para turismo, de un lado al otro del Atlántico entre ambos países es muy grande”, concluyó.

IED en el primer trimestre de 2026 en Jalisco*

Estados Unidos de América - 416.79

España - 222.41

Alemania - 14.57

Otros países - 5.10

Japón - 3.13

Canadá - 3.02

Australia - 2.32

* En millones de dólares

Los pilares de la relación económica

Inversión - España se ha consolidado como el segundo mayor inversionista extranjero en México y mantiene una presencia histórica en Jalisco mediante empresas dedicadas a infraestructura, banca, energía, hotelería, telecomunicaciones y servicios. La mayor parte de los nuevos capitales corresponde a reinversión de utilidades, lo que refleja la confianza de compañías ya establecidas para ampliar sus operaciones. En Jalisco, este flujo fortalece proyectos industriales, tecnológicos y turísticos, además de generar empleos y encadenamientos productivos con proveedores locales.

España se ha consolidado como el segundo mayor inversionista extranjero en México y mantiene una presencia histórica en Jalisco mediante empresas dedicadas a infraestructura, banca, energía, hotelería, telecomunicaciones y servicios. La mayor parte de los nuevos capitales corresponde a reinversión de utilidades, lo que refleja la confianza de compañías ya establecidas para ampliar sus operaciones. En Jalisco, este flujo fortalece proyectos industriales, tecnológicos y turísticos, además de generar empleos y encadenamientos productivos con proveedores locales. Comercio - La relación bilateral trasciende la inversión. Jalisco incrementó sus exportaciones hacia España con productos de alto valor agregado como tequila, alimentos procesados, electrónicos y manufacturas. A su vez, empresas españolas abastecen maquinaria, tecnología, servicios financieros y bienes de capital que fortalecen la competitividad de la industria jalisciense. España representa además una puerta de entrada para que compañías mexicanas accedan al mercado europeo.

La relación bilateral trasciende la inversión. Jalisco incrementó sus exportaciones hacia España con productos de alto valor agregado como tequila, alimentos procesados, electrónicos y manufacturas. A su vez, empresas españolas abastecen maquinaria, tecnología, servicios financieros y bienes de capital que fortalecen la competitividad de la industria jalisciense. España representa además una puerta de entrada para que compañías mexicanas accedan al mercado europeo. Conectividad - Los vuelos directos entre México y España, incluido el enlace Guadalajara-Madrid, fortalecen el intercambio de negocios, turismo, inversión y talento. La alta ocupación de estas rutas ha impulsado gestiones para ampliar la conectividad aérea, un factor que facilita reuniones comerciales, atracción de inversiones y cooperación empresarial entre ambos mercados. La movilidad también favorece el intercambio académico, cultural y tecnológico entre instituciones de ambos países.

Los vuelos directos entre México y España, incluido el enlace Guadalajara-Madrid, fortalecen el intercambio de negocios, turismo, inversión y talento. La alta ocupación de estas rutas ha impulsado gestiones para ampliar la conectividad aérea, un factor que facilita reuniones comerciales, atracción de inversiones y cooperación empresarial entre ambos mercados. La movilidad también favorece el intercambio académico, cultural y tecnológico entre instituciones de ambos países. Perspectivas - La normalización de la relación política entre México y España abre una nueva etapa para el comercio y la inversión. Ambos gobiernos han manifestado su intención de ampliar el intercambio económico, atraer nuevos proyectos y fortalecer la cooperación en sectores estratégicos como energías limpias, innovación, industria farmacéutica, manufactura avanzada y digitalización. Para Jalisco, uno de los estados con mayor apertura económica del país, este escenario representa una oportunidad para captar nuevas inversiones y consolidarse como uno de los principales destinos del capital español en América Latina.

CT