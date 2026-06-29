La economía informal se ha convertido en el principal sostén del limitado crecimiento económico de México. De acuerdo con estimaciones del Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM), el Valor Agregado Bruto (VAB) de este sector aumentó 2.3% durante 2025, más de tres veces por encima del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, que fue de apenas 0.7 por ciento.

La informalidad comprende todas aquellas actividades productivas que operan sin registro fiscal, seguridad social ni prestaciones laborales. Aunque suele asociarse con bajos ingresos, ausencia de protección social y una menor recaudación tributaria para el Estado, hoy genera una parte significativa del valor agregado del país y amortigua la desaceleración de la economía formal.

Este comportamiento también evidencia el debilitamiento del sector formal, marcado por un bajo dinamismo económico, menor generación de empleos, estancamiento de la inversión productiva y un consumo moderado.

“Aunque la economía informal representa la cuarta parte del PIB, 80 por ciento del crecimiento que se vio en 2025 se explica por la economía informal. Esto es muy fuerte y lo que quiere decir es que el modelo económico actual no está generando las condiciones para crecer de forma mucho más productiva”, explica Mireya Pasillas, responsable editorial del Boletín de Análisis Económico y académica de la Escuela de Negocios del ITESO.

Por actividad económica, el VAB de la economía informal creció principalmente en el sector primario, con un avance anual de 3.7%, impulsado por actividades como la agricultura, la ganadería y la pesca. En tanto, las actividades terciarias informales aumentaron 2.2%, por encima del 1.4% registrado por las formales. Esto refleja una creciente precarización de sectores como el comercio, el transporte, los servicios financieros y actividades culturales.

En Jalisco, la informalidad también ganó terreno. La entidad aporta 7.4% del Valor Agregado Bruto nacional de este sector, lo que la ubica como la tercera con mayor participación. Durante 2025, el VAB informal estatal creció 3%, más del doble del incremento de 1.4% registrado por la economía jalisciense, de acuerdo con el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE).

El principal impulso provino de la construcción, cuyo crecimiento anual fue de 21.4%, favorecido por el auge de desarrollos inmobiliarios y de infraestructura, varios de ellos vinculados a la celebración del Mundial de Futbol 2026.

El Inegi divide la economía informal en dos componentes: el sector informal, integrado por micronegocios y actividades no constituidas legalmente; y las otras, que incluyen empleos precarios en actividades formales, como el trabajo doméstico remunerado o personas que laboran en empresas establecidas, pero sin contrato ni acceso a prestaciones.

Motor de la economía nacional

Empleo - La informalidad absorbe a quienes no encuentran trabajo formal y hoy concentra a más de la mitad de la población ocupada.

La informalidad absorbe a quienes no encuentran trabajo formal y hoy concentra a más de la mitad de la población ocupada. Crecimiento - Cuando la economía se desacelera, aumentan el autoempleo y los pequeños negocios, por lo que la informalidad suele crecer más que el PIB.

Cuando la economía se desacelera, aumentan el autoempleo y los pequeños negocios, por lo que la informalidad suele crecer más que el PIB. Costos - Para muchos micronegocios es más barato operar sin cumplir obligaciones fiscales, laborales y regulatorias.

Para muchos micronegocios es más barato operar sin cumplir obligaciones fiscales, laborales y regulatorias. Productividad - Aunque genera cerca de una cuarta parte del PIB, la informalidad reduce la productividad, la recaudación y el acceso de los trabajadores a seguridad social y crédito.

CT