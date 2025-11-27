Infonavit: ¿Qué es la Subcuenta de Vivienda y cuándo se puede retirar legalmente?

La Subcuenta de Vivienda del Infonavit es el ahorro que los patrones depositan bimestralmente —equivalente al 5% del salario diario integrado— y que puede usarse para adquirir una casa o para complementar la pensión al final de la vida laboral. Aunque aparece en los estados de cuenta de la afore, su administración corresponde exclusivamente al Infonavit.

Especialistas señalan que estos recursos solo tienen dos usos legales: financiar vivienda o sumarse al ahorro para el retiro. Por ello, cualquier oferta de despachos o gestores que prometan retirar el dinero en efectivo es ilegal y suele estar vinculada a fraudes o cobros abusivos. Infonavit confirma que el dinero pertenece al trabajador y no caduca, pero únicamente puede entregarse cuando llegue la edad de retiro y exista una resolución o negativa de pensión por parte del IMSS, ya sea por vejez, cesantía, invalidez o incapacidad.

El acceso a estos recursos depende del régimen bajo el cual se cotizó. Quienes pertenecen a la Ley 73, es decir, aquellos que empezaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997, pueden recibir su ahorro de vivienda en una sola exhibición y decidir si tramitarlo en la afore o directamente en el Infonavit. Dichos recursos incluyen las subcuentas de Vivienda 92 y 97, así como, en su caso, el Fondo de Ahorro 1972-1992.

Para quienes están bajo la Ley 97 —trabajadores que iniciaron su cotización después del 1 de julio de 1997— el monto acumulado en las Subcuentas de Vivienda 92 y 97 se integra al saldo total de la afore para determinar la pensión mensual. Si existen fondos del esquema 1972-1992 o depósitos extraordinarios, esos deben solicitarse directamente al Infonavit.

El régimen aplicable depende de la fecha en que se inició la cotización: si se cotizó antes de 1997 y se dejó de trabajar antes de esa fecha, corresponde Ley 73; si se cotizó antes y después de 1997, se puede elegir entre Ley 73 o Ley 97; y si el alta ante el IMSS ocurrió después de julio de 1997, se aplica Ley 97.

Frente a la creciente oferta de supuestos intermediarios en redes sociales, expertos recomiendan desconfiar de cualquier servicio que prometa retirar el ahorro sin cumplir los requisitos del IMSS, pues no existe forma legal de obtener los recursos antes del retiro.

SV