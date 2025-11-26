Liverpool: Estos son los departamentos con descuento en el Black Friday 2025

El “Black Friday” 2025 está por iniciar y, como cada año, Liverpool se prepara con una de las jornadas de descuentos más esperadas por los consumidores. La cadena departamental confirmó que su campaña de ofertas, conocida como “Black Days”, se llevará a cabo del viernes 28 al domingo 30 de noviembre, tanto en tiendas físicas como en su plataforma digital.

La temporada marcará el arranque de las compras navideñas y promete rebajas destacadas en diversas categorías previo a la última Venta Nocturna, que es el próximo evento con descuentos que estará ofreciendo la tienda departamental.

Departamentos participantes en el Black Friday 2025

Para esta edición, Liverpool habilitará promociones en una amplia lista de departamentos. Entre los rubros considerados estratégicos para el periodo destacan electrónica y tecnología, línea blanca, moda para mujer, hombre y niños, muebles, artículos para el hogar, cocina, juguetes, belleza, fragancias y cuidado personal.

La tienda departamental contempla rebajas que podrían alcanzar hasta 40 %, principalmente en pantallas, computadoras, dispositivos inteligentes, videojuegos, electrodomésticos y productos de diseño para el hogar. El área de moda también tendrá participación relevante debido a la alta demanda de ropa y accesorios durante la temporada navideña.

Además de los descuentos directos, la empresa ofrecerá beneficios adicionales como envío gratuito en compras seleccionadas, compras en línea con recolección en tienda, promociones bancarias y meses sin intereses. Liverpool también reforzará las opciones de compra desde su aplicación, donde adelantará algunas promociones y ofrecerá cupones exclusivos.

Cómo y cuándo aprovechar las ofertas

Las promociones del Black Friday estarán disponibles desde las 00:00 horas del 28 de noviembre en el sitio web y la app de Liverpool, mientras que las tiendas físicas aplicarán los descuentos a partir de su horario de apertura. La cadena recomienda a los usuarios revisar con anticipación los productos de interés para agilizar la compra, especialmente en artículos con alta demanda como pantallas, electrodomésticos y juguetes.

Por su parte, “Click & Collect” continuará como una de las modalidades más utilizadas, ya que permite hacer la compra en línea y recogerla en tienda sin costo adicional. Este servicio será clave para quienes deseen evitar filas o asegurar disponibilidad de inventario.

El Black Friday se ha consolidado como uno de los eventos de compras más relevantes para el mercado mexicano y para los consumidores, representa la oportunidad de anticipar regalos navideños, renovar dispositivos electrónicos, adquirir artículos para el hogar o aprovechar facilidades de crédito con menor impacto en el presupuesto familiar de fin de año.

Como en cada campaña realizada por Liverpool, la empresa busca posicionarse nuevamente como un actor central en este evento, impulsando estrategias digitales, promociones acumulables y una experiencia que se adapta a las necesidades actuales del comprador.

YC