Infonavit habilita portal para reestructurar créditos impagables

En caso de tener relación laboral, la aportación patronal se abona directamente a capital, por lo que la deuda se paga más rápido

Por: SUN .

Del total de créditos beneficiados, 238 mil obtuvieron beneficios que equivalen al pago del adeudo que se tenía. ESPECIAL / CANVA

El Infonavit dio a conocer que, a partir de ayer 31 de diciembre, el Instituto puso en funcionamiento la página de internet: infonavit.org.mx/solucionintegral para que las y los trabajadores beneficiados con la reestructura de un crédito impagable puedan consultar de manera directa las nuevas condiciones de su financiamiento.

Para hacerlo, deben tener a la mano alguno de los siguientes datos:

  • Nombre completo del acreditado
  • Número de Seguridad Social (NSS) y/o número de crédito.

Los beneficios aplicados, que varían según las condiciones y características de cada financiamiento, pueden ser:

  • Reducción del saldo total
  • Resultando en la liquidación del crédito
  • Reducción de la tasa de interés
  • Mensualidad fija

Y en caso de tener relación laboral, la aportación patronal se abona directamente a capital, por lo que la deuda se paga más rápido.

El pasado 22 de diciembre, el Infonavit informó que se concluyó la conversión de cerca de 4.9 millones de créditos impagables gracias a la implementación del programa Infonavit Solución Integral.

Del total de créditos beneficiados, 238 mil obtuvieron beneficios que equivalen al pago del adeudo que se tenía; un millón 258 mil se reestructuraron con reducción de su saldo, y 3 millones 360 mil recibieron reestructuras.

Con esta iniciativa, el Infonavit reafirma su transformación institucional, priorizando la seguridad patrimonial de la clase trabajadora bajo la premisa de que la vivienda es un derecho humano y no una mercancía.

El Instituto recordó a sus derechohabientes que todos los trámites son gratuitos y personales, por lo que no se requiere de intermediarios ni "coyotes".

Para mayor asesoría, los acreditados pueden acudir al Centro de Servicio Infonavit (CESI) más cercano a su domicilio o llamar a Infonatel al 800 008 3900.

