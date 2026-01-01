Pensión Bienestar: ¿Qué se sabe del primer pago de 2026 al momento?

El 2026 arrancó oficialmente, lo que significa el inicio de un nuevo ciclo de pagos de los distintos programas sociales del Gobierno Federal, entre ellos la Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la Pensión Mujeres Bienestar y la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad.

Con el nuevo año, los millones de beneficiarios de estos apoyos se encuentran al pendiente de la publicación de un nuevo calendario alfabético de pagos y otros detalles sobre la dinámica y el monto del beneficio.

En este contexto, aquí te traemos la información que hasta el momento se conoce sobre el primer pago de 2026.

¿Cuándo se realizará el primer pago de la Pensión Bienestar en 2026?

De acuerdo con las reglas de operación de estos programas sociales, la dispersión de recursos económicos se lleva a cabo cada dos meses, y el monto varía según el apoyo. Al tener en cuenta que el último pago se realizó en noviembre de 2025, se tiene previsto que el primer pago de este año se efectúe durante el mes de enero.

¿Cuándo se publicará el calendario oficial de pagos de la Pensión Bienestar de enero de 2026?

El calendario de pagos de cada bimestre suele darse a conocer durante los primeros días del mes inicial de dicho periodo, por la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes.

Esta información generalmente se anuncia en las conferencias matutinas de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y, posteriormente, se publica en las redes oficiales del Bienestar, incluido el sitio web de Programas para el Bienestar.

Otro canal confiable para consultar los anuncios es el perfil oficial de Ariadna Montiel en redes sociales. Cualquier anuncio fuera de estos medios se trata de una especulación.

Se estima que el calendario de pagos de este mes se presente el próximo viernes 2 o el lunes 5 de enero.

¿De cuánto será el pago de las pensiones Bienestar en 2026?

El monto del pago varía según el programa social al que esté inscrita cada persona beneficiaria. En 2025, estos fueron los montos de los apoyos:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6 mil 200 pesos bimestrales

Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil pesos bimestrales

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad: 3 mil 200 pesos bimestrales

Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras: 1 mil 650 pesos bimestrales

Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum ha hablado en distintos momentos de un aumento en el monto de los apoyos para este año, hasta el momento no se han especificado las cifras oficiales.

