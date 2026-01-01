Tráfico de pasajeros aéreos disminuye 6.5% hasta noviembre

De enero a noviembre, el tráfico de pasajeros en vuelos nacionales registró una caída de 6.5% en comparación con el mismo periodo del año anterior , con el transporte de 14.5 millones de personas, según cifras de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

Aeroméxico y Magnicharters registraron una reducción en el número de pasajeros nacionales transportados. Aeroméxico un 6% y Magnicharters un 4% menos.

Por el contrario, Viva incrementó 7.5% el transporte de pasajeros y Volaris un 5.5%.

Destaca el caso de Mexicana, con un incremento de 49% en el tráfico de pasajeros nacionales hasta noviembre, aunque la Aerolínea del Estado Mexicano transportó apenas 3.8 millones de viajeros, en comparación con Viva Aerobus que transportó a 22.8 millones de personas en el mismo periodo.

Por su parte, TAR incrementó un 43% su volumen de pasajeros transportados; y Aerus un 45% con 3 millones de personas, en el periodo referido.

En cuanto a pasajeros internacionales, llegaron al país un total de 7.5 millones de viajeros hasta noviembre, un 2.4% más respecto al mismo periodo de 2024.

Aeroméxico es la aerolínea con el mayor número de pasajeros internacionales transportados, con un total de 6.9 millones y un crecimiento de 6% contra el año anterior.

En su reporte de tráfico aéreo, Andrés Conesa, director general de Aeroméxico, comentó que, en noviembre, la aerolínea mantuvo una mejora secuencial impulsada por una demanda sólida y disciplina operativa.

"Notablemente, los factores de ocupación en la segunda mitad del año han revertido la tendencia de debilidad observada a principios de 2025. Esta inflexión refleja la recuperación en mercados clave, incluido Estados Unidos", indicó.

Por su parte, Volaris transportó a 5.9 millones de pasajeros internacionales hasta noviembre, un crecimiento de 3.7% respecto al mismo periodo del año anterior.

Volaris destacó en su reporte de tráfico aéreo que el desempeño de noviembre refleja una mejora secuencial en el mercado transfronterizo, junto con una demanda doméstica consistente y estable.

En tanto, Viva transportó a 2.7 millones de pasajeros internacionales, un 15.6% más respecto al mismo periodo del año anterior.

De acuerdo con la casa de bolsa Valores Mexicanos, en los siguientes meses se observa una demanda de viajes domésticos estables dentro de un entorno de oferta racional.

En el caso de Volaris, la aerolínea reenfocó sus esfuerzos en fortalecer su red, principalmente en Tijuana y Guadalajara, aeropuertos que, de acuerdo con la AFAC, son el tercero y cuarto más relevantes en lo que respecta al tráfico nacional.

En lo que respecta al proceso de revisión de motores de Pratt & Whitney, Volaris tuvo aproximadamente un promedio de 36 aviones en tierra durante 2025 y para 2026 espera que el promedio de aeronaves en tierra ronde entre 32 o 33, alcanzando el punto más alto en enero.

EE