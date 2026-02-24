La Bolsa Mexicana se recupera y cierra con ganancias

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) repuntó este martes un 0.43 %, tras un retroceso de 1.12 % al arrancar la primera sesión de la novena semana y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), se posicionó en los 70 mil 934.82 puntos.

"En México, el IPC de la BMV cerró la sesión con una ganancia de 0.43%, ganando en dos de las últimas tres sesiones", comentó la directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller.

Al interior del mercado mexicano, añadió la especialista, destacaron las ganancias de las emisoras: América Móvil (+6.61 %), Coca-Cola Femsa (+3.67 %), Orbia Advance (+2.89 %), Vesta (+2.28 %) e Inbursa (+2.11 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, destacó que, con este movimiento, el rendimiento acumulado de 2026 se ubica en +10.3 %, mientras que en el mes acumula un avance del 4.9 %.

"A nivel empresa, 18 de las 35 terminaron en terreno positivo. Al alza, América Móvil, Coca-Cola Femsa y Orbia, mientras que, a la baja, GAP, OMA y Cuervo fueron las más rezagadas", agregó el especialista.

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0.52 % frente al dólar, al cotizar en 17.17 unidades por billete verde, frente a los 17.27 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 279 millones de títulos por un importe de 29.294 millones de pesos.

De las 683 firmas que cotizaron en la jornada, 410 terminaron con sus precios al alza, 246 tuvieron pérdidas y 27 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron del gigante de telecomunicaciones América Móvil (AMX B), con el 6.61 %; para la transportadora marítima Grupo TMM (TMM A), con el 5.38 %, y de la compañía de bebidas no alcohólicas Coca Cola Femsa (KOF UBL), con el 3.67 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de los grupos aeroportuarios del Pacífico (GAP), con el –5.26 % y del Centro Norte (OMA B), con el –3.53 %; así como de la empresa de productos de consumo frecuente Grupo Nutrisa (NUTRISA A), con el –3.26 %.

MF