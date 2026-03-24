Infonavit: Así puedes obtener un crédito si trabajas por tu cuenta

Las personas que laboran por cuenta propia en México cuentan con una vía para integrarse al sistema de seguridad social y, con ello, abrir la puerta a un financiamiento habitacional. A través del Programa de Trabajadores Independientes del Instituto Mexicano del Seguro Social, es posible cotizar y obtener beneficios similares a los de un empleo formal , incluido el acceso a crédito del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Este esquema está dirigido a quienes no tienen una relación laboral subordinada —como profesionistas independientes, comerciantes o trabajadores en negocios familiares— y busca incorporarlos al régimen de seguridad social con cobertura integral.

Registro y aportaciones

Para integrarse al programa, los interesados deben completar su inscripción en línea proporcionando datos personales como CURP, RFC, Número de Seguridad Social y un correo electrónico . Posteriormente, deberán declarar sus ingresos mensuales, lo que permitirá calcular el monto de las cuotas a cubrir. Dichos pagos pueden realizarse con periodicidad mensual, bimestral, semestral o anual.

Cobertura y beneficios

Al darse de alta, los trabajadores independientes obtienen acceso a los cinco seguros contemplados en la ley: atención médica y maternidad, riesgos laborales, invalidez y vida, retiro, así como cesantía y vejez. También se incluyen servicios de guardería y prestaciones sociales.

La protección puede extenderse a familiares directos, como pareja, padres e hijos menores de 16 años —o hasta 25 si continúan estudiando en instituciones públicas—.

Ahorro para vivienda sin patrón

Además de la afiliación, los trabajadores independientes pueden fortalecer su subcuenta de vivienda mediante aportaciones voluntarias al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Este mecanismo permite incrementar el ahorro personal, aun sin contar con un empleador que realice contribuciones obligatorias .

Para hacerlo, es necesario registrarse en la plataforma “Mi Cuenta Infonavit”, elegir el monto a depositar y generar una ficha de pago. En 2026, el límite mensual permitido para estas aportaciones es de 11,814 pesos, y el pago puede efectuarse en establecimientos autorizados o mediante CoDi desde el celular.

Condiciones para obtener el crédito

Quienes busquen financiamiento deben cumplir con ciertos criterios : estar inscritos en el programa y al corriente en sus cuotas, tener entre 18 y 65 años, contar con identificación oficial y registros fiscales, además de comprobar ingresos mediante sus aportaciones.

El monto del crédito dependerá de variables como edad, nivel de ingresos y constancia en las contribuciones, por lo que se recomienda utilizar los simuladores disponibles en línea para estimar la capacidad de financiamiento.

Proceso de solicitud

El trámite para obtener el crédito inicia con la inscripción y aportaciones al programa del Instituto Mexicano del Seguro Social. Posteriormente, se debe realizar la precalificación en el portal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, seleccionar el tipo de financiamiento y la vivienda de interés, y finalmente presentar la documentación requerida para formalizar el contrato.

Con este esquema, quienes trabajan por su cuenta pueden avanzar en la construcción de un patrimonio, aun sin contar con un empleo formal.

SV