Wall Street vuelve a los números rojos tras repunte; reportan bajas en todos sus indicadores

Wall Street cerró hoy martes 24 de marzo del 2026 con pérdidas y el Dow Jones de Industriales, el principal indicador de la Bolsa neoyorquina, bajó un 0.18 % tras el repunte de ayer, cuando anotó su mayor subida en un día desde que empezó la guerra en Oriente Medio, esto de acuerdo con datos proporcionados por la agencia EFE.

¿Cómo quedaron el Dow Jones, Nasdaq y S&P 500 HOY, martes 24 de marzo del 2026?

Al cierre de Wall Street, el Dow Jones se situó en los 46 mil 124 puntos; el selectivo S&P 500 retrocedió un 0.37 %, hasta los seis mil 556 enteros; y el tecnológico Nasdaq perdió un 0.84 %, hasta las 21 mil 761 unidades, una tendencia a la baja que acabó por confirmar que las tensiones geopolíticas siguen afectando al mercado bursátil.

En el plano geopolítico, el presidente estadounidense, Donald Trump, se mostró optimista sobre las supuestas negociaciones entre Estados Unidos e Irán, que según dijo estaban dejando "puntos de acuerdo importantes"; además, Trump compartió este martes en su red Truth Social un mensaje del primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, en el que se ofrece a mediar entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto.

Sin embargo, varios medios iraníes vinculados a la Guardia Revolucionaria iraní negaron que hubiera negociaciones en curso y que si sigue adelante "esta guerra psicológica", ni "el estrecho de Ormuz volverá a su situación previa al conflicto ni regresará la calma a los mercados energéticos", algo que sin duda generó incertidumbre en los inversores.

NOT

¿Cómo cerró el petróleo WTI HOY, martes 24 de marzo del 2026?

La negativa de Irán a una supuesta negociación devolvió la incertidumbre al mercado del crudo, y el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) subió hoy un 4.79 %, hasta los 92.35 dólares el barril.

Pese a las supuestas negociaciones, EU se dispone a enviar efectivos de su prestigiosa 82ª División Aerotransportada de infantería en Oriente Medio, aunque aún no se ha tomado una decisión que implique un despliegue sobre territorio iraní, según diversos medios locales.



JM