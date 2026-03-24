Como parte de una medida para reforzar la detección de discrepancias fiscales, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció que intensificará los protocolos de revisión de movimientos en tarjetas de crédito de distintos bancos en México.

Recientemente, el órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) confirmó que implementará acciones más rigurosas para localizar cuentas que presenten inconsistencias entre ingresos y gastos.

Este criterio de vigilancia se da en el contexto del cierre del primer trimestre de 2026, periodo en el que los contribuyentes deben cumplir con la declaración anual. En este sentido, el SAT señaló que investigará cualquier anomalía en los gastos que no coincidan con los ingresos reportados.

Por ello, hizo un llamado a las instituciones bancarias para que informen a sus clientes y promuevan que mantengan sus movimientos en orden, ya que, de lo contrario, podrían ser sujetos a una auditoría.

¿Qué bancos serán revisados por el SAT?

De acuerdo con la dependencia, bancos como Banamex, BBVA, Banco Azteca, así como todas las entidades financieras que operan en el país, estarán dentro del esquema de revisión para detectar posibles casos de discrepancia fiscal.

En caso de identificar irregularidades, el SAT podrá iniciar una auditoría para analizar la situación y emitir una resolución.

Cabe destacar que estas revisiones no aplican para todos los usuarios de tarjetas de crédito, sino únicamente en casos específicos donde los ingresos declarados sean considerablemente menores a los gastos registrados.

Es decir, el SAT pondrá especial atención en contribuyentes que reportan ingresos bajos, pero presentan movimientos elevados en sus tarjetas, como compras de alto valor o transferencias significativas.

Esto significa que puedes utilizar tu tarjeta con normalidad, siempre y cuando tus gastos sean congruentes con tus ingresos declarados.

¿Qué es una auditoría del SAT?

Una auditoría es un proceso de revisión en el que el SAT solicita al contribuyente comprobar el origen de sus recursos mediante documentos como facturas, recibos o comprobantes fiscales, con el objetivo de verificar que se cumpla con el pago correcto de impuestos.

También puedes leer: SAT promete visitas exprés para estos domicilios en marzo 2026

En caso de no poder justificar los gastos o acreditar el origen del dinero, el contribuyente podría enfrentar ajustes fiscales o sanciones económicas.

¿De cuánto es la multa por discrepancia fiscal?

De acuerdo con el artículo 91 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), la multa por discrepancia fiscal puede oscilar entre el 55 % y el 75 % del impuesto omitido, además del pago de contribuciones no declaradas, actualizaciones y recargos. En situaciones más graves, incluso podría considerarse como defraudación fiscal, lo que implica sanciones penales.

En este contexto, especialistas recomiendan mantener un control claro de los ingresos y gastos, así como conservar comprobantes fiscales, para evitar inconsistencias ante el SAT y posibles problemas legales.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP