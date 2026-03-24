México prevé que el Mundial 2026 tenga un mayor impacto económico que los de Rusia y Catar

México apuesta a que la Copa Mundial de la FIFA 2026 se convierta en un motor de impulso económico, turístico e industrial con un impacto superior al registrado en las ediciones de Mundial de Rusia 2018 y Mundial de Catar 2022. Así lo señaló el comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, Mikel Arriola, durante la presentación de la campaña “Lo hecho en México siempre gana”.

El directivo destacó que el torneo que organizarán conjuntamente México, EU y Canadá tendrá una dimensión económica sin precedentes. De acuerdo con estimaciones de la FIFA, el ciclo económico vinculado al campeonato podría ser hasta un 80% mayor que el generado en Rusia 2018 y un 70% superior al de Catar 2022, lo que anticipa un impacto significativo para los países anfitriones.

Tres mil millones de dólares invertidos

Arriola indicó que la inversión asociada al Mundial en territorio mexicano se calcula en aproximadamente tres mil millones de dólares, cifra que contempla proyectos de infraestructura, modernización de recintos deportivos y mejoras en servicios vinculados al turismo y la movilidad.

Entre las obras más relevantes se encuentra la renovación del Estadio Banorte, en Ciudad de México, cuya reinauguración implicará una inversión cercana a los 300 millones de dólares. Según el comisionado, esta apuesta busca fortalecer la infraestructura del futbol nacional y garantizar condiciones de competitividad para las próximas décadas.

El dirigente también destacó el potencial de exposición global del torneo y recordó que solo el partido inaugural de Catar fue visto por unas cuatro mil millones de personas y estimó que el primer encuentro del Mundial de 2026 podría alcanzar los seis millones de espectadores.

La campaña fue presentada por la Secretaría de Economía, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la FMF como un esfuerzo conjunto para promover, antes y durante la justa mundialista, bienes y servicios de empresas con operación en México.

Aumento en el consumo nacional

Al tiempo, participan 27 compañías de distintos sectores, incluso algunas competidoras directas, con el objetivo de alentar el consumo de bienes fabricados en el país, proteger empleos y fortalecer las cadenas de valor.

Además, la campaña se difundirá entre abril y julio en televisión, radio, anuncios exteriores y medios digitales. El presidente del CCE, José Medina Mora, dijo que el sector empresarial respalda la iniciativa porque reconoce el talento productivo del país y fortalece las cadenas de valor.

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, vinculó esa estrategia con el potencial turístico del torneo. Dijo que México espera más de cinco millones de turistas y seis millones de visitantes durante el Mundial, prevé un crecimiento del 44% en el turismo entre el 11 de junio y el 19 de julio.

Anticipó un beneficio económico no solo a las tres ciudades sede, sino a los 32 Estados del país mediante rutas, foros y la aplicación “Conoce México”, con más de 280 recorridos para distribuir el flujo de viajeros hacia otros destinos.

También subrayó que la generación de economías locales y de empleo, especialmente en restaurantes y hoteles. Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, enmarcó la campaña en una narrativa de identidad a nivel país, capacidad manufacturera y proyección global.

Señaló que México es hoy el principal socio comercial de la mayor economía del mundo y destacó que cerca de cinco mil empresas cuentan ya con el sello Hecho en México.

TG