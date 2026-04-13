La Zona Metropolitana de Guadalajara ha registrado un encarecimiento en las rentas y las ventas de propiedades.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI Guadalajara), en el último año el alza fue cercana al 10 por ciento.

Jahaziel Omar Castañeda González, presidente de AMPI Guadalajara, explicó que el encarecimiento es por colonias.

“En Guadalajara traemos un promedio de un 10 por ciento de incremento y en el tema de ventas también se han incrementado un 8 al 10 por ciento; los precios de ventas se han mantenido, sobre todo en vivienda usada, en vivienda nueva es donde sí hemos tenido más incrementos de precios”, explicó.

Mireya Pasillas, catedrática de la Escuela de Negocios del ITESO, explicó que para las familias es cada vez más difícil hacer efectivo el derecho a la vivienda en la entidad y se convierte en un lujo para unos cuantos.

“El aumento de los precios de venta y renta de la vivienda es un problema con impactos fuertes en Jalisco, dificultando el acceso a este derecho con costos que superan por mucho los niveles de ingreso de los hogares”, dijo en el “Boletín de Análisis Económico” de la Escuela de Negocios del ITESO.

Por ejemplo, la Colonia Ayamonte (Zapopan) tiene las casas más caras de todo México, con precios promedio de 55 millones 183 mil pesos, mientras que Lomas del Valle (Zapopan) es la segunda con las rentas más altas de la nación, con un promedio superior a los 93 mil pesos mensuales.

El costo promedio de la renta en la entidad es de 29 mil 457 pesos mensuales, el sexto más alto a nivel nacional. El precio promedio de venta de una casa en Jalisco es de 7.4 millones de pesos, la cuarta cifra más alta del país, solo por detrás de Nuevo León, Estado de México y Ciudad de México.

El estudio comparó los precios de 820 mil viviendas publicadas en las principales plataformas digitales de anuncios inmobiliarios, actualizados a diciembre de 2025.

“Los precios de venta y renta nos indican que la asequibilidad de la vivienda es un mayor reto, y están creciendo las restricciones para acceder a este derecho”, advierte Mireya Pasillas, académica de la ENI y coordinadora editorial del boletín. “Las propiedades de mayor valor están orientadas para ser adquiridas por personas de ingresos muy altos, no para el común de la población”.

Pasillas agrega que los incrementos en los costos de la vivienda crean una burbuja inmobiliaria donde las casas “se construyen y venden como una inversión, más que para realmente vivir en ellas, dejando sin acceso a la vivienda a un porcentaje muy alto de la población”.

De acuerdo con el análisis de la ENI, la renta mensual promedio de la vivienda a nivel nacional es de 28 mil 589 pesos. Además, comprar una casa o departamento tiene un costo promedio cercano a los 6.5 millones de pesos.

La mediana de renta en México es de 22 mil pesos mensuales; esto significa que la mitad de las casas en renta cuestan menos de esa cifra y la otra mitad están por arriba. La mediana de venta está en cuatro millones de pesos.

Ciudad de México tiene las rentas promedio más caras del país, superando los 40 mil pesos mensuales. Nuevo León es el estado con las casas más costosas, con un valor promedio de 10.7 millones de pesos, gracias a sus municipios de mayor bonanza como San Pedro Garza García.

Dzemul, en Yucatán, tiene la renta promedio más cara (casi 69 mil pesos mensuales), mientras que San Pedro Garza García muestra los hogares más costosos, a un promedio cercano a los 25 millones de pesos.

En el caso de las colonias más caras, Ayamonte (Zapopan) es la que tiene las casas en venta más costosas, mientras que Jardines del Pedregal (Ciudad de México) cuenta con las rentas más altas del país, con una cifra promedio superior a los 97 mil pesos mensuales.

Jalisco es protagonista en estos indicadores, ya que tiene a cuatro municipios dentro de los 50 con las rentas más caras: Zapopan (puesto 19), Guadalajara (28), Puerto Vallarta (33) y Chapala (37).

Además, las colonias de Zapopan Lomas del Valle y Puerta Las Lomas están en el Top 10 de zonas más caras de México. Seis zonas de la misma ciudad están entre las 20 colonias con los hogares más lujosos del país: Ayamonte, Los Frailes, Colinas de San Javier, Lomas del Bosque, El Alcázar y Lomas del Valle.

Demanda y materiales aumentan los costos

El aumento en los costos de la vivienda en México responde a una combinación de factores económicos y urbanos.

Entre los principales se encuentra la mayor demanda en zonas metropolitanas, impulsada por el crecimiento poblacional y la migración interna.

A ello se suma el encarecimiento de los materiales de construcción y del suelo urbano, especialmente en áreas con alta plusvalía.

También influyen la especulación inmobiliaria y el uso de la vivienda como inversión, lo que eleva los precios por encima del ingreso promedio de las familias. Estos elementos reducen la oferta accesible y presionan el mercado habitacional en el país.

CT