La señora María Elena ha visto cómo se disparó el precio del jitomate en los últimos días, pero como la mayoría de sus guisos se elaboran con este ingrediente tiene que comprar, aunque sea menos .

"Los precios del jitomate están altísimos. Vengo aquí porque está más barato que en otros lados; aquí anda en 57 pesos, pero en otros lados está arriba de 60 pesos ", dijo María Elena.

En las tiendas de autoservicio el precio del jitomate supera los 64 pesos por kilo.

¿Por qué subió el precio del jitomate?

Los vendedores de jitomate aseguran que, ante los incrementos, los clientes llevan menos .

"La gente dice que está muy caro, que está elevado; sí compran, pero más poquito", dijo José Manuel, un vendedor de jitomates del Mercado de Abastos.

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Conrado Lomelí, comercializador de jitomates, explicó que los precios se han disparado porque este año hubo factores climáticos que afectaron la producción en la zona de Sinaloa y en Florida, Estados Unidos.

"En este tiempo esas son las dos zonas productoras y por eso se incrementó", explicó.

Los vendedores de jitomate aseguran que, ante los incrementos, los clientes llevan menos. EL INFORMADOR / J. Velazco

En el Mercado de Abastos de Guadalajara, la mayor parte del jitomate se trae de Sinaloa , aunque también una pequeña parte de algunos puntos de Jalisco.

"Yo creo que vamos a empezar a ver una tendencia a la baja porque ya van a salir otras zonas productoras como Zacatecas, El Bajío y Michoacán y habrá más oferta", añadió Lomelí.

Moisés Ramos Portillo, presidente de la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos de Guadalajara, explicó que en el mercado hay diferentes alternativas de precios para los consumidores.

"[...] hay lugares donde lo venden en 45 pesos, mientras que en supermercados ha estado arriba de 60 pesos. Fue una indicación muy puntual la que nos hicieron de acercar los alimentos a mejores precios”, afirmó.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un aumento histórico en esta hortaliza básica. Factores como el clima extremo, la sequía prolongada en zonas productoras clave y los altos costos logísticos han provocado que el precio se dispare drásticamente en todo el territorio nacional.

En Guadalajara y otras ciudades principales, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) detectó que el kilo alcanzó hasta los 98 pesos en algunas cadenas de supermercados . Sin embargo, el GCMA señala que el problema real radica en la cadena comercial y los intermediarios, encareciendo el producto final.

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FF