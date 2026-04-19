Esto deben pagarte si ganas el salario mínimo y trabajas el 1 de mayo, según la LFT

Una de las fechas festivas más esperadas por los empleados mexicanos está cerca de celebrarse; se trata del 1 de mayo, cuando se conmemora el Día Internacional del Trabajo para reconocer la labor de millones de personas en el mundo. Este día es considerado de asueto por la Ley Federal del Trabajo (LFT); por lo tanto, en caso de que labores con normalidad, tu patrón deberá pagarte más de lo habitual.

El artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo reconoce este día como de descanso obligatorio en México. Esto significa que, sin importar el día de la semana en que caiga, las actividades laborales deben suspenderse. Este 2026, al coincidir en viernes, se abre la posibilidad de un puente largo, ideal para viajar o pasar tiempo en familia.

Sin embargo, no todos podrán desconectarse, ya que hay sectores donde las operaciones no se detienen.

Existen industrias y servicios —como salud, seguridad, transporte o comercio— donde los trabajadores deben presentarse incluso en días festivos. En estos casos, la ley también protege sus derechos económicos.

¿Cómo deben pagarme si trabajo en un día festivo?

Si una empresa solicita trabajar ese día, está obligada a compensar conforme a lo establecido por la legislación laboral vigente.

Trabajar un día de descanso obligatorio no pasa desapercibido en la nómina. De acuerdo con la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), quienes laboren ese día deben recibir su salario diario normal más el doble por trabajar en día festivo. En otras palabras, el pago total es triple.

Por ejemplo, con el salario mínimo general de 2026 en 315.04 pesos, se debe calcular de la siguiente manera:

Pago doble: 630.08

Más salario normal: 315.04

Total: 945.12 pesos por ese día

Este cálculo aplica para quienes ganan el mínimo; en otros casos, el monto se ajusta al salario individual.

El origen de esta fecha se remonta a 1886, cuando trabajadores en Chicago protagonizaron protestas para exigir jornadas laborales más justas, especialmente la de ocho horas.

En México, la primera conmemoración ocurrió en 1913, en medio de manifestaciones obreras que buscaban mejores condiciones laborales.

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MB