Inflación de casi 5%: ¿Qué pasará con las tasas de interés del Banco de México?

El Banco de México (Banxico) confirmó este jueves 9 de abril de 2026 que valorará ejecutar recortes adicionales a su tasa de interés de referencia durante sus próximas reuniones, una decisión que sacude los mercados financieros.

La Junta de Gobierno del organismo autónomo planea implementar esta medida para contrarrestar la debilidad en la actividad económica nacional, a pesar de que la inflación general se mantiene terca en un 4.63%. Los analistas financieros observan con lupa esta estrategia, ya que el banco central prioriza estimular el crecimiento frente a un panorama global lleno de incertidumbre.

Lo que nadie dice sobre la inflación y la meta del 3%

Banxico enfrenta un escenario complejo porque la inflación subyacente, que elimina los precios más volátiles, sigue estancada en 4.46%, muy por encima del objetivo oficial del 3% . La institución proyecta alcanzar esta meta ideal hasta el segundo trimestre de 2027, lo que genera un intenso debate entre los especialistas sobre la prudencia de abaratar el dinero hoy.

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Reducir la tasa, que actualmente se ubica en 6.75% tras el sorpresivo ajuste de marzo, representa una apuesta arriesgada que busca equilibrar el control de precios con la necesidad urgente de reactivar la industria mexicana.

¿Por qué Banxico recorta las tasas en este momento exacto?

Para comprender esta maniobra financiera, resulta vital analizar los eventos previos que acorralaron a la Junta de Gobierno. El pasado 26 de marzo de 2026, Banxico rompió una pausa monetaria y aplicó un recorte de 25 puntos base, desafiando las presiones inflacionarias globales.

Esta urgencia responde a dos factores críticos: la desaceleración económica interna y la volatilidad externa provocada por los recientes conflictos geopolíticos en Medio Oriente, especialmente las tensiones en Irán que amenazan los precios del petróleo. Históricamente, los bancos centrales suben las tasas para frenar la inflación encareciendo el crédito, pero cuando la economía frena su marcha peligrosamente, los directivos bajan los tipos de interés para incentivar el consumo y la inversión.

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En términos sencillos, la tasa de interés funciona como el pedal de aceleración o freno de la economía de un país. Cuando Banxico mantiene las tasas altas, los bancos cobran más por los préstamos, la gente gasta menos y los precios bajan ; sin embargo, esta acción también asfixia la creación de empleos y el crecimiento empresarial.

Al anunciar posibles recortes adicionales para el resto de 2026, el banco central envía un mensaje claro: los miembros de la junta prefieren tolerar temporalmente una inflación cercana al 5% antes que provocar una recesión económica profunda, pues confían en que las presiones sobre los precios cederán de forma natural.

¿En cuánto está la tasa de interés de Banxico hoy, 09 de abril del 2026?

Al 9 de abril de 2026, la tasa de interés de referencia del Banco de México se ubica en 6.75%. La Junta de Gobierno estableció este nivel tras el recorte de 25 puntos base que aplicó el 26 de marzo de 2026, marcando el inicio de un nuevo ciclo de flexibilización monetaria en el país.

¿Cuándo bajará la inflación en México al 3%?

Según las proyecciones oficiales más recientes del Banco de México, la inflación general convergerá a la meta del 3% hasta el segundo trimestre del año 2027.

JM

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-